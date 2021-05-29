為病床數再槓中央 柯文哲怒：不要坐辦公室看報表鬼扯！
台灣新冠肺炎疫情升溫，雙北醫療量能吃緊，指揮中心與台北市長柯文哲多次為空床數隔空開火。柯文哲今（29）日表示，病床數的問題已經變成口水戰，「我如果今天還在台大醫院當柯P，石崇良（衛福部次長）在當急診室醫師，你敢講那種幹話，我早就病例砸過去，鬼扯！」
記者余祥／台北報導
2021-05-29 16:02:08｜2021-05-29 16:02:17
指揮中心昨公布各縣市醫療量能，其中台北市專責病房空床數仍有682床，卻引來柯文哲痛批，指中央腦袋壞掉，並稱不知道數字哪來；衛福部次長石崇良表示，柯市長前天才說專責病房要兩人一室，指揮中心採納建議，也讓原本一間只收一人的專責病房，若可收2人者改收2人，台北目前共有652「間」專責病房，依照開放後的床數，總床數最新已到1235床，現在收了548人，因此現在有687張空床。
柯文哲下午舉行記者會時再批，不是一人一室政策後，病床數就自動乘2，房間轉換也要時間，他親自去視察北榮把病房轉成專責病房，都要時間，中央官員不要坐在辦公室吹冷氣、看報表，「雙北的醫療狀況你不清楚嗎？」
柯文哲說，凡事都要實事求是，現在已經變成口水戰，「不要跟你計較」，千萬不要看報表、在辦公室吹冷氣，「亂來！」
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