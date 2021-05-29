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中市29日新增33例確診足跡　近三成為家庭群聚

▲台中市四個家庭群聚就佔今年所有確診數近三成之多(圖／市政府提供2021.5.29)
▲台中市四個家庭群聚就佔今年所有確診數近三成之多(圖／市政府提供2021.5.29)

記者柳榮俊/台中報導

2021-05-29 16:04:24

台中市今(29)日新增33例本土確診個案，今年累計115例本土確診個案，其中竟有29例都是家庭群聚，且已掌握還有3例尚未有案號，家庭群聚確診就佔近三成之多。對此，市長盧秀燕指出，從目前確診狀況分析，發現「家庭群聚｣是台中市的主要傳染途徑，例如案6541潭子立揚鞋業家庭累計至今11人確診、案5303東區家庭9人確診、案6542從萬華搬回豐原家庭5人確診、案7527北屯家庭4人確診（且另已掌握3人確診尚未有案號），光是四個家庭群聚就佔今年所有確診數近三成之多。

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盧秀燕提出「防疫新生活運動」，呼籲居家兩人以上佩戴口罩、家人不同桌共食、取餐公筷母匙、屋內勤消毒，降低家庭感染，「保護好自己，就是保護好家人」。

▲台中29日新增33例本土確診足跡(圖／市政府提供2021.5.29)
▲台中29日新增33例本土確診足跡(圖／市政府提供2021.5.29)
 

▲台中29日新增33例本土確診足跡(圖／市政府提供2021.5.29)
▲台中29日新增33例本土確診足跡(圖／市政府提供2021.5.29)
▲台中29日新增33例本土確診足跡(圖／市政府提供2021.5.29)
▲台中29日新增33例本土確診足跡(圖／市政府提供2021.5.29)
▲台中29日新增33例本土確診足跡(圖／市政府提供2021.5.29)
▲台中29日新增33例本土確診足跡(圖／市政府提供2021.5.29)
▲台中29日新增33例本土確診足跡(圖／市政府提供2021.5.29)
▲台中29日新增33例本土確診足跡(圖／市政府提供2021.5.29)
 

台中市衛生局長曾梓展針對今確診案例說明，潭子立揚鞋業家庭群聚感染新增10例，均為5月27日公布的案6541（立揚鞋業負責人的女兒、立揚鞋業包裝員）的家庭成員及親友，包含她的奶奶、父親、母親、姊姊、姊姊男友、男友媽媽、大伯父、大伯母、堂弟及二伯母，累計11例，因屬自家家族企業，家人同住，感染者均為家庭親友成員，傳播鏈明確。

此外，東區家庭除了前已確診的7例，今日新增2例，累計9例。案7669為國小二年級7歲女童，近期無旅遊史，無相關症狀，27日因案父母確診由衛生局安排至醫院採檢確診；案7670為國小三年級9歲男童，無相關症狀，19日起皆在家遠距教學未外出，因案父母確診由衛生局安排採檢確診。

豐原家庭今日新增4例，均為5月27日公布的案6542（豐原區69歲女性家管）的家人，包含她的丈夫、兒子及2名孫子，累計5例。案6542原居萬華，17日全家南下回台中居住，案7543為案6542的72歲丈夫，近期無出國史，21至23日皆在家中，24日出現症狀，26日因太太確診匡列居家隔離並採檢、28日確診。

案7544為案6542的48歲兒子，新北市某公司品管人員，24日出現症狀，因母親確診，27日至醫院採檢、28日確診；案7545為案6542的5歲孫子，26日出現症狀，27日採檢確診；案7546為案6542的14歲孫子，就讀北市某國中，25日出現症狀，27日經衛生局安排至醫院採檢、28日確診。

此外，今日新增4例北屯區家庭群聚案感染，另有3例尚未有案號，累計7例。案7527北屯72歲女性，近期無出國史，平日除至鄰近子女家中用餐外並未外出，26日出現症狀就醫採檢、27日確診，感染源調查中；案7821為案7527的44歲兒子，從事建築業，近期無旅遊史，21至27日出入工地（龍井區新興路57-2號、東區天乙街93號），26日出現症狀，因母親確診，28日至醫院就醫採檢確診。

案7822為案7527的33歲媳婦，為軍和街227巷市場賣菜攤販，近期無旅遊史，無相關症狀，25至27日早上都到市場擺攤，27日因婆婆確診至醫院採檢確診；案7823為案7527的49歲兒子，為工程行水泥師傅，近日無出國史，27日因母親確診匡列居家隔離，28日採檢確診。

另有案7527的長媳、長孫、次媳三人已確診尚未有案號，其中，22歲長孫從事建築業，近期無旅遊史，22、25、27日均到工地（龍井區新興路57-2號）工作，25日出現症狀，28日至醫院就醫採檢確診。

台體大教練群聚感染今日新增2例，均為5月27日公布的案6350的同事。案7528日本籍台體大39歲女老師，無相關症狀，12、13日曾前往台南全大運，26日因同事確診被匡列居家隔離並採檢，27日確診；案7530台體大35歲女教師，無相關症狀，近期無出國史，12、13日曾前往台南全大運，23日曾至亞尼克旗艦店購物，26日因同事確診被匡列居家隔離並採檢，27日確診。

案7525太平區32歲女網路代購，17、20日曾至中國信託太平分行，18日曾至Cute藝術美甲店，19日曾返回桃園娘家，20日出現症狀，21至25日曾至全聯福利中心Pxmart太平宜昌店、全聯福利中心Pxmart太平樹孝店及太平區中山市場購物，26日曾至玉山銀行台中分行及新光黃昏市場購物，並前往醫院採檢，27日確診。

案7526為5月27日公布確診案6348的56歲太太，為太平牧場運送羊奶員，無相關症狀，25日至太平區中平路上攤商購物，但未進入市場內，因丈夫26日確診被匡列居家隔離採檢確診。

案7529為昨日公布大雅區確診案7308的63歲太太，擔任家管，近期無旅遊史，22日曾至大雅第一公有市場購物，26日出現症狀，27日前往醫院採檢，28日確診，感染源調查中；案7824為案7308的93歲媽媽，平常行動不便皆待在家，27日出現症狀，因兒子及媳婦確診，28日至醫院採檢確診。

案7531潭子7歲女童，為北屯區幼兒園學生，自5月19日停課後未再入園，25日出現症狀，26日至醫院採檢確診，感染源調查中。

案7532西屯33歲男性，於台北市某公司擔任財經分析師，5月14日返回台中居家辦公迄今，21日曾駕車回台北開會，24日出現症狀，27日至醫院急診就醫採檢，28日確診；案7825為案7532的30歲太太，25日曾至傅青青果行購物，26日曾至全聯河南店購物，因丈夫於27日確診，28日前往醫院採檢確診；案7826為案7532聘請的42歲印尼籍女看護工，近期無旅遊史，27日出現症狀，28日因雇主確診至醫院採檢確診。

案7533東勢44歲女性家管，5月15日曾與案2353（潭子79歲男性，台北旅遊史）聚餐出遊，18日因案2353確診，被安排至醫院採檢為陰性並進行居家隔離，25日出現症狀，27日經安排至醫院採檢確診。

案7534為日前公布確診案5448某科技公司品保人員的同事，為南屯26歲男工程師，近日無出國史，無相關症狀，5月25日曾至7-11鑫文山門市購物，27日經公司安排採檢確診。

案7547豐原35歲女性，5月22、23日回南投探望公公（外縣市案6762）及婆婆（外縣市案7113）遭匡列居家隔離，由衛生局安排採檢，28日確診，活動史持續疫調中。

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