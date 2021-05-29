柯文哲：萬華疫情趨緩　其他行政區仍存在潛在感染源

我是廣告 請繼續往下閱讀
柯文哲下午舉行記者會，他表示，死亡人數的峰值會落後疫情一段時間，所以死亡人數上升不代表感染人數上升。
至於北市的情況，柯文哲說，萬華這個地區因為有快篩，從數據看，好像有把疫情壓下去，但其他11個行政區確診人數有慢慢上升，也就是說疫區減緩，但其他地區蔓延。
柯文哲說，目前每個社區都有潛伏的感染源，但因為大家都遵守防疫規定、市民合作、自發封城，感染沒有很快的擴散，目前看來快篩陽性率，好像有一點下降；北市疫情經過封城，看起來有點控制。
至於外界關心北市醫療量能的部分，柯文哲說，他只要問救護車有沒有辦法將病患送進醫院就可以知道了，昨天之前還有救護車在街上繞來繞去，因為滿床，送不進醫院，但昨天之後就沒有了。
柯文哲說，非常感謝台大、三總、榮總一直加開病房，讓北市在短短不到一個月的收治能量，從原本的660床，到現在1292床，陸續還在調整，下週可以到1333張床。
柯文哲說，這些醫院的院長都直接畫押軍令狀，也謝謝他們說到都有做到，在畫押的時間內生出病床。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。