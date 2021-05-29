麻將間傳播鏈高雄市再增1人確診　確診者為固定牌咖

新型冠狀病毒病（COVID-19）疫情蔓延全台，高雄市今(29)日再新增一新冠確診個案為70多歲婦人，屬於鳳山瑞竹街的麻將間群聚，新增案號為7810，24日曾前往全聯的鳳山博愛門市，27日前往澄清路永和豆漿，市長陳其邁再次重申禁止非同著家人群聚禁令並呼籲市民非必要勿移動，在密閉空間一定要戴好口罩，保持社交距離。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-05-29 16:27:24｜2021-05-29 16:29:36
值得一提的是，案1289總計匡列205人採驗結果為皆為陰性，因此解除該案管制。 高市衛生局簡任技正潘炤穎表示，今新增案7810，為本國籍70歲女性，無特殊病史，過去一個月沒有就醫紀錄，從鳳山社區群聚專案的17位牌卡咖交叉比對又發現3例新增，案7810承認與確診個案為固定牌咖。值得注意的是案7810於28日確診，目前在負壓隔離病房治療中。疫調迄今都沒有症狀，CT值32。
高雄市因串門子、鳳山賭場等群聚案，截至昨（28）累積44例，其中鳳山聚賭引發家庭群聚感染，高市府衛生局已匡列超過五百人，並規劃自下周一（31）起增設10處社區快篩站，加強特定對象快篩服務。
另外在高雄市疫苗施打狀況，之前陳其邁已要求在三天內完成專責醫院醫護及相關警消防疫旅館等人員全面接種，昨天高雄市所配發的2.1萬劑配發量，截自今天中午13661劑，陳其邁表示，明天開始將採分區、分流的方式通知各合約院所接種。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。