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昆凌防疫在家秀廚藝　周杰倫「神回應」反被吐槽

▲昆凌（右）曬出下廚照，周杰倫幽默回應，引起粉絲討論。（圖／翻攝昆凌IG）
▲昆凌（右）曬出下廚照，周杰倫幽默回應，引起粉絲討論。（圖／翻攝昆凌IG）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-05-29 17:48:18

昆凌、周杰倫在結婚後，陸續迎來女兒Hathaway與兒子Romeo，夫妻倆時常在社群媒體上分享一家人的生活點滴。近來因為台灣疫情升溫，政府呼籲民眾不要出門，進行居家防疫，昆凌也待在家開始下廚，沒想到卻引來老公周杰倫的神回應，讓粉絲笑翻。

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昆凌貼出一張自家下廚的照片，照片中昆凌將一頭長髮綁起，穿著黑色寬大的上衣，正在下廚，她在貼文中提到：「太想吃珍珠丸了，只好自己來，成功的vs失敗的。」還表示隔天要挑戰自己做冰淇淋。除了下廚照，昆凌也放上珍珠丸成品照，珍珠丸上的米粒有光澤，造型圓潤，與外面賣的相差無幾。

▲昆凌曬出下廚照。（圖／翻攝昆凌IG）
▲▼昆凌曬出下廚照。（圖／翻攝昆凌IG）
▲昆凌曬出下廚照。（圖／翻攝昆凌IG）
貼文發布後，許多網友留言稱讚：「很強欸」、「看起來好好吃」、「想吃」；而周杰倫則是回應：「可以點珍珠...奶茶啊！」幽默的回應也讓粉絲們紛紛表示：「珍奶野生代言人哈哈哈哈哈」、「笑死，你果然是杰倫」、「笑死了大哥，珍珠狂人」，昆凌本人則是俏皮吐槽老公：「真豬奶茶。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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