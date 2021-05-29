昆凌防疫在家秀廚藝　周杰倫「神回應」反被吐槽

昆凌、周杰倫在結婚後，陸續迎來女兒Hathaway與兒子Romeo，夫妻倆時常在社群媒體上分享一家人的生活點滴。近來因為台灣疫情升溫，政府呼籲民眾不要出門，進行居家防疫，昆凌也待在家開始下廚，沒想到卻引來老公周杰倫的神回應，讓粉絲笑翻。

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昆凌貼出一張自家下廚的照片，照片中昆凌將一頭長髮綁起，穿著黑色寬大的上衣，正在下廚，她在貼文中提到：「太想吃珍珠丸了，只好自己來，成功的vs失敗的。」還表示隔天要挑戰自己做冰淇淋。除了下廚照，昆凌也放上珍珠丸成品照，珍珠丸上的米粒有光澤，造型圓潤，與外面賣的相差無幾。

▲▼昆凌曬出下廚照。（圖／翻攝昆凌IG）

貼文發布後，許多網友留言稱讚：「很強欸」、「看起來好好吃」、「想吃」；而周杰倫則是回應：「可以點珍珠...奶茶啊！」幽默的回應也讓粉絲們紛紛表示：「珍奶野生代言人哈哈哈哈哈」、「笑死，你果然是杰倫」、「笑死了大哥，珍珠狂人」，昆凌本人則是俏皮吐槽老公：「真豬奶茶。」