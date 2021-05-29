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PCR檢驗大塞車？台大徵召檢驗設備助中央

▲台大獸醫系實驗室中的Real time PCR設備，能檢驗核酸(RNA)中的病毒量。（圖／台大提供）
▲台大獸醫系實驗室中的Real time PCR設備，能檢驗核酸(RNA)中的病毒量。（圖／台大提供）

記者黃仁杰／台北報導

2021-05-29 16:28:54

台灣大學昨（29）日有消息傳出，因應中央的徵召，發文給各個有PCR檢驗相關設備的系所，將協助中央解決PCR檢驗塞車的問題，台大今日上午證實，目前正在清點可支援檢驗工作的實驗室及PCR設備數量。而台大副校長、 專家諮詢小組召集人張上淳則說，其實目前檢驗本身沒有什麼大問題，但如果有意願，的確可以協助。指揮官陳時中則說，基本上還是有一些獎勵方法，民間實驗室可以儘速報名查核。

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台大稍早表示，台大學教學單位現有117間的P2等級實驗室，目前正在清點可支援檢驗工作的實驗室及PCR設備數量，樂於將校內符合需求的P2 實驗室以及PCR設備支援防疫工作，也請政府協助在防疫時期排除現行法規限制，如《醫檢師法》與檢驗場域要求等問題，台大願善盡大學社會責任，與中央主管機關共同合作，研商後續具體合作及配套措施，而獸醫系已與CDC聯繫表達願意提供相關人員設備協助檢驗的意願，後續如何執行則需由中央主管機關決定。

張上淳則表示，主要當然是因為現在大家覺得我們有檢驗塞車的狀況，但有一些是上傳系統的問題，也已經問了台北區各個實驗室，檢驗本身沒有什麼大問題，並沒有量能不足的問題，但外界還是認為是不是機器不夠，所以包含台灣大學，也是基於這樣的狀況下希望提供協助。

張上淳說，台大已檢視各個學系的設備，不過因為是做比較高危的檢測，還是有生物安全顧慮，至少要在P2等級的實驗室中施作，目前台大獸醫系是有這樣的設備，已經聯繫上了，如果他們可以願意，那的確可以協助檢驗量能。

陳時中則表示，基本上還是有一些獎勵方法，民間相關實驗室都非常有興趣，都可以儘速來報名，趕快做一些相關查核。

而針對檢驗量能，醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前能量全開應該是每日可篩檢5萬多件，但第一線感控、醫檢師困擾的是系統面問題，在篩檢站實際狀況採檢完也送到實驗室，甚至報告送給受檢者，但因為，系統有上傳困難，資料格式沒有對，沒辦法完成系統通報跟上傳，不是說有五萬件塞車。

羅一鈞說明，經過努力大概三分之一已排除，不過陽性決大部分都通報或是透過健保存摺告知民眾，不會說太影響檢驗數和陽性數的部分，還是希望把資料整個完整倒進系統當中，通報數跟排除數差距就會越來越縮小，今天看到面板排除數已經兩萬多件，通報一萬多件Ｍ差距已經縮小到四萬多努力把資料清完，把差距縮到最小。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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