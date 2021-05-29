PCR檢驗大塞車？台大徵召檢驗設備助中央

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張上淳則表示，主要當然是因為現在大家覺得我們有檢驗塞車的狀況，但有一些是上傳系統的問題，也已經問了台北區各個實驗室，檢驗本身沒有什麼大問題，並沒有量能不足的問題，但外界還是認為是不是機器不夠，所以包含台灣大學，也是基於這樣的狀況下希望提供協助。
張上淳說，台大已檢視各個學系的設備，不過因為是做比較高危的檢測，還是有生物安全顧慮，至少要在P2等級的實驗室中施作，目前台大獸醫系是有這樣的設備，已經聯繫上了，如果他們可以願意，那的確可以協助檢驗量能。
陳時中則表示，基本上還是有一些獎勵方法，民間相關實驗室都非常有興趣，都可以儘速來報名，趕快做一些相關查核。
而針對檢驗量能，醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前能量全開應該是每日可篩檢5萬多件，但第一線感控、醫檢師困擾的是系統面問題，在篩檢站實際狀況採檢完也送到實驗室，甚至報告送給受檢者，但因為，系統有上傳困難，資料格式沒有對，沒辦法完成系統通報跟上傳，不是說有五萬件塞車。
羅一鈞說明，經過努力大概三分之一已排除，不過陽性決大部分都通報或是透過健保存摺告知民眾，不會說太影響檢驗數和陽性數的部分，還是希望把資料整個完整倒進系統當中，通報數跟排除數差距就會越來越縮小，今天看到面板排除數已經兩萬多件，通報一萬多件Ｍ差距已經縮小到四萬多努力把資料清完，把差距縮到最小。
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