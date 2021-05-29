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台灣出現36歲確診者過世！他揪「3大原因」：別誤信數據

▲台灣本土疫情依舊嚴峻，今（29）日中央流行疫情指揮中心宣布新增320例本土個案、21人死亡，昨（28）日更出現一位年僅36歲的確診者過世。（示意圖／翻攝Pexels）
▲台灣本土疫情依舊嚴峻，今（29）日中央流行疫情指揮中心宣布新增320例本土個案、21人死亡，昨（28）日更出現一位年僅36歲的確診者過世。（示意圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-05-29 16:30:35

台灣本土疫情依舊嚴峻，今（29）日中央流行疫情指揮中心宣布新增320例本土個案、21人死亡，昨（28）日更出現一位年僅36歲的確診者過世，新冠疫情在台灣已累計99人病逝。對此，知名毒理學教授招名威也揪出「3大原因」，認為目前台灣年輕人死亡比例偏高「不該輕忽」。

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招名威在臉書上發文提到，「昨天的36歲確診者過世，確實讓大家不解，畢竟一開始，感染的年齡層是老年人居多，但現在逐漸下滑，以感染英國病毒為主的英格蘭為例，無論確診者是否在確診前已帶有疾病，44歲以下的死亡率是0.5%，意思是每200個死亡案例中就會出現一個1個年輕人」。他檢視這一波疫情的案例結果發現，台灣死亡99人中，就有3個低於44歲的死亡案例，「比例是偏高的，需密切留意」。

▲招名威認為，台灣死亡99人中，就有3個低於44歲的死亡案例，「比例是偏高的，需密切留意」。（圖／翻攝自招名威臉書）
▲招名威認為，台灣死亡99人中，就有3個低於44歲的死亡案例，「比例是偏高的，需密切留意」。（圖／翻攝自招名威臉書）
招名威提到，疫情持續久了，很多年輕人都以為新冠病毒會轉變成類似感冒病毒的「型態」，一波感染，隔離一下就好，但這波嚴重程度，他估計不能與去年第一波相提並論，並列出年輕人重症死亡的3大原因：

一、特別是年輕人身體反應較好，產生抗體的速度快，反應就越強，引發「免疫風暴」的機率就比較高，最終導致人體承受不了而猝死。

二、慢性病沒有察覺，例如代謝症候群，會有內分泌失調、肥胖等現象，也會造成免疫力低下。

三、可能有基因缺陷導致猝死機率較高，例有些人有ORF1ab 4715L和S 蛋白614G 變異基因，和高死亡率有直接關係。

招名威繼續拿英國疫情與台灣做比較，「第一，都是海島型國家，不會有太多的境外移入，外在影響少；第二，疫情較易受控制，但不幸失控，短時間造成疫情快速擴散的可能會是同一種病毒；第三，年輕人相較愛好個人自由」。

▲針對年輕確診者病逝，招名威分析背後原因。（圖／翻攝招名威臉書）
▲針對年輕確診者病逝，招名威分析背後原因。（圖／翻攝招名威臉書）
最後招名威也示警「我擔心是再等關幾天，大家就開始沒耐性，加上年輕人誤信之前的數據覺得自己身體好，不用怕，就會開始趴趴走。不要群聚，現在，才是剛開始而已。大家覺得少去公共場合就沒事，其實最危險的，是群聚，不是出門。去朋友家喝茶、打牌、看電影，人與人的連結等等，這些才是感染風險最大，也是最難控制的不定數。病毒變數多，任何人都要當心，年輕人要注意」。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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