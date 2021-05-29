台灣出現36歲確診者過世！他揪「3大原因」：別誤信數據

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招名威提到，疫情持續久了，很多年輕人都以為新冠病毒會轉變成類似感冒病毒的「型態」，一波感染，隔離一下就好，但這波嚴重程度，他估計不能與去年第一波相提並論，並列出年輕人重症死亡的3大原因：
一、特別是年輕人身體反應較好，產生抗體的速度快，反應就越強，引發「免疫風暴」的機率就比較高，最終導致人體承受不了而猝死。
二、慢性病沒有察覺，例如代謝症候群，會有內分泌失調、肥胖等現象，也會造成免疫力低下。
三、可能有基因缺陷導致猝死機率較高，例有些人有ORF1ab 4715L和S 蛋白614G 變異基因，和高死亡率有直接關係。
招名威繼續拿英國疫情與台灣做比較，「第一，都是海島型國家，不會有太多的境外移入，外在影響少；第二，疫情較易受控制，但不幸失控，短時間造成疫情快速擴散的可能會是同一種病毒；第三，年輕人相較愛好個人自由」。
最後招名威也示警「我擔心是再等關幾天，大家就開始沒耐性，加上年輕人誤信之前的數據覺得自己身體好，不用怕，就會開始趴趴走。不要群聚，現在，才是剛開始而已。大家覺得少去公共場合就沒事，其實最危險的，是群聚，不是出門。去朋友家喝茶、打牌、看電影，人與人的連結等等，這些才是感染風險最大，也是最難控制的不定數。病毒變數多，任何人都要當心，年輕人要注意」。（編輯：潘毅）
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