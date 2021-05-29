零腳本！王仁甫一家全日直播　女兒爆：季芹生氣像吉娃娃

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零腳本的真實紀錄，讓大家看到一家人的趣味互動，女兒樂樂在「芹仁PlayWhat」頻道幫爸爸取名王包子後，現在又幫取了新綽號「墨魚包子」，讓偶像出身的王仁甫超不能接受，對女兒大喊：「我恨你」，小孩甚至還加碼爆料，季芹生氣的樣子就像是被激怒的吉娃娃，讓季芹大喊：「冤枉！」而一家人的好胃口更讓網友看得瞠目結舌，有網友表示自己才看4小時，就已經看到芹仁一家吃兩餐，吃完宵夜的季芹甚至還說吃不飽，吸引神祕好心人送來泡麵解飢，讓粉絲看了都表示：「真是太會吃了！」
而開播後也吸引不少明星來觀看，頑皮的王仁甫甚至在直播中喊著要眾星接力，希望能有下個勇者名人來接棒直播24小時的挑戰，讓民眾因疫情在家，還是有許多樂趣可以看！而王仁甫也表示日後會把此次直播內容剪輯到YT「芹仁PlayWhat」頻道，希望能成為一段與當時有參與24小時直播粉絲的共同美好回憶。
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