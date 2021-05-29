COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

零腳本！王仁甫一家全日直播　女兒爆：季芹生氣像吉娃娃

▲王仁甫帶著一家人入住自家民宿，全程直播給民眾觀看。（圖／王仁甫提供）
▲王仁甫帶著一家人入住自家民宿，全程直播給民眾觀看。（圖／王仁甫提供）

記者朱曼寧/綜合報導

2021-05-29 17:01:13｜2021-05-29 17:01:28

夫妻檔王仁甫和季芹日前開創頻道「芹仁PlayWhat」，以「零腳本」的方式，全日24小時直播，真實紀錄全家人的生活過程，昨（28日）他帶著家人入住自家民宿，許多網友及名人看到直播都直呼：「太狂了！」女兒樂樂更爆料媽媽季芹生氣像吉娃娃。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲王仁甫在煮菜。（圖／王仁甫和季芹之永遠的芹仁
▲王仁甫在民宿裡煮菜。（圖／王仁甫和季芹之永遠的芹仁臉書）
零腳本的真實紀錄，讓大家看到一家人的趣味互動，女兒樂樂在「芹仁PlayWhat」頻道幫爸爸取名王包子後，現在又幫取了新綽號「墨魚包子」，讓偶像出身的王仁甫超不能接受，對女兒大喊：「我恨你」，小孩甚至還加碼爆料，季芹生氣的樣子就像是被激怒的吉娃娃，讓季芹大喊：「冤枉！」而一家人的好胃口更讓網友看得瞠目結舌，有網友表示自己才看4小時，就已經看到芹仁一家吃兩餐，吃完宵夜的季芹甚至還說吃不飽，吸引神祕好心人送來泡麵解飢，讓粉絲看了都表示：「真是太會吃了！」

▲（圖／王仁甫和季芹之永遠的芹仁
▲王仁甫（右）與季芹感情相當好。（圖／王仁甫和季芹之永遠的芹仁 臉書）
而開播後也吸引不少明星來觀看，頑皮的王仁甫甚至在直播中喊著要眾星接力，希望能有下個勇者名人來接棒直播24小時的挑戰，讓民眾因疫情在家，還是有許多樂趣可以看！而王仁甫也表示日後會把此次直播內容剪輯到YT「芹仁PlayWhat」頻道，希望能成為一段與當時有參與24小時直播粉絲的共同美好回憶。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠疫苗告急！若有中國疫苗你敢打嗎？

敢打
不敢打
38.79%61.21%
2021-05-28-2021-05-31

雙北醫療量能吃緊！您認為北病南送是否會造成疫情擴大？

會，會造成疫情擴大
不會，不會造成疫情擴大
68.36%31.64%
2021-05-27-2021-05-30
疫情嚴峻下，你最愛囤貨/外送哪個藝人副業食品？

疫情嚴峻下，你最愛囤貨/外送哪個藝人副業食品？

繼續作答
演唱會紛紛延期粉絲們還想用甚麼方式與藝人互動呢？

演唱會紛紛延期粉絲們還想用甚麼方式與藝人互動呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀