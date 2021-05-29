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「疫苗才是解方！」柯文哲籲：放下面子進國際認證的疫苗

▲新冠肺炎疫情升溫，台北市長柯文哲今(29)日表示，「疫苗還是最終的解決辦法！」（圖／北市府提供）
▲新冠肺炎疫情升溫，台北市長柯文哲今(29)日表示，「疫苗還是最終的解決辦法！」（圖／北市府提供）

記者余祥／台北報導

2021-05-29 16:41:01｜2021-05-29 16:41:18

台灣新冠肺炎本土疫情升溫，全國升級到第3級警戒，外界關注到底何時才能解封？台北市長柯文哲今(29)日表示，「疫苗還是最終的解決辦法，」並呼籲中央不要為了面子 、意識形態，想辦法最快時間內進國際認證的疫苗，讓台灣人民可以施打。

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柯文哲說，目前來看，北市到處都有潛在的感染源，但因為有很好的防疫措施，所以才沒有爆發疫情。

他說，但從國外的案例來看，只要一放鬆，疫情就會燒起來，像是東京，疫情變嚴重就封城，一陣子又放寬，又封城，這樣封城、解封好幾次，也不是辦法，目前應該思考北市或是台灣未來的防疫戰略。

「打疫苗還是最終解決方案！」柯文哲說，目前自發封城，對產業的傷害很大，餐廳、夜市休息兩週可以，3個月就不行，但現階段一解封，感染病例會馬上飆上去。

柯文哲說，他的建議是，恐怕要維持目前封城狀況一陣子，在最短的時間內打疫苗，達到全體免疫後再解封。

至於疫苗分配上，柯文哲認為，還是要按照確診案例數分佈分配，而不是以總人口去分配，要讓物資做最有效應用；下一次發疫苗，應考慮雙北地區，特別是感染比較嚴重的區域的警消醫護優先施打。

另外，關於有宗教團體擬接洽進國外疫苗，柯文哲說，疫苗還是要拿到手了才算，他呼籲中央，不要為了面子、意識形態、意氣之爭，現在要考慮的是台灣人民的生命，未來幾天死亡人數還會上升，應當是想辦法國際有認證的疫苗，讓台灣人民可以施打。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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