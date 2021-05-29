張亞中獲贈1000萬劑新冠疫苗 籲衛福部組輔導小組助進口
國內本土疫情未見緩和，各界都盼望能盡快取得進口疫苗做施打，提升群體保護力，不少民間團體熱心對外採購疫苗，希望能捐贈給中央提供給人民施打，孫文學校總校長張亞中今（29）日宣布，他透過台商以及大陸醫界友人取得得過BNT疫苗500萬劑與大陸國藥500萬劑疫苗，盼衛福部盡快組成輔導小組，協助處理相關申請事宜，呼籲政府基於人道主義安排，勿受到政治因素干擾。
記者林莞茜／綜合報導
2021-05-29 16:51:18
張亞中在今日下午召開記者會，宣布接受由「北京兩岸東方文化中心」曾念先生代表所合作搭建新冠疫苗的入台通道，將捐贈500萬劑BNT疫苗以及500萬劑大陸國藥疫苗，在第一批捐贈過後，不論哪個品牌，在產量許可情況下，在進行第二批的捐贈，期能滿足台灣人民的所有需求。
張亞中說，有鑒於台灣疫情爆發來勢洶洶，如今破口難堵，必須要依賴疫苗度過難關，而孫文學校透過聯絡台商朋友，有醫療管道能夠取得疫苗，並協調與台灣有深厚淵源的曾念先生代為處理，在這兩週與民間組織等團體進行穿梭協調後，採購500萬劑BNT跟500萬劑大陸國藥疫苗用捐贈的方式提供給台灣民眾，要展現兩岸一家親的關懷，並委託他來辦理相關事宜，目前也已取得委託文件。
張亞中向中央喊話，該疫苗已取得世界衛生組織相關緊急授權，並遞出進口許可申請，希望衛福部能盡快協助輔導相關申請事宜，待疫苗進口後由衛福部處理疫苗分配以及施打事宜，孫文學校也願意將該疫苗全權交由衛福部處理，若衛福部有困難，孫文學校也願意跟地方政府洽商，安排相關疫苗進口施打。
張亞中強調，希望政府能夠基於人道主義，而不要再因為政治因素干擾疫苗進口等事宜，他也很開心看到佛光山要捐50萬劑，整個民間、宗教界都希望政府能盡快幫助老百姓拿到疫苗，救苦救難，再次呼籲總統蔡英文、衛福部長陳時中派輔導小組，協助這1000萬劑的疫苗進口，供人民施打。