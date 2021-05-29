中央、地方病床數差很大？陳時中嗆：北市應該算清楚

台北市長柯文哲昨（28）日因為病床數的計算差異槓上中央，指揮中心今（28）日回應，由於每間病房可以收治的病床數不同，因此報出來才有差異，不過指揮官陳時中則回嗆，相信市府應該掌握更清楚，病房分配才能更有效率。
記者黃仁杰／台北報導
2021-05-29 17:00:00
衛福部次長石崇良說明，有關病床數問題，中央在上周已經通知各個醫院，主要是在500床以上醫院，必須就急性病床的十分之一開設專責病床，因此計算基礎是以床位來算，報出來就是各個醫院完成多少床的安設，分佈在幾間病房裡頭，有的病房有的是兩床一是三床一事，所以數目計算上就會有差異性。
然而陳時中則說，「不會差到那麼多」，只剩下20床，陳時中指出，若北市只剩下20床，那昨日爆出168例確診病房就會是負數了，「不會有這樣的情況，我相信市府應該要把這個數字掌握的更清楚，要做病房的分配才會更有效率。」
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