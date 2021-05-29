自己疫苗自己買！張麗善宣布雲林縣已申請買100萬劑疫苗
本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心昨（28）公告地方或企業進口疫苗準則。今（29）雲林縣長張麗善就透過直播表示，雲林縣府將與正昌容生技有限公司合作，採購嬌生、莫德納、AZ疫苗共100萬劑，盼中央能儘速通過雲林縣提出的申請。
記者胡宥心/綜合報導
2021-05-29 17:14:19
張麗善表示，只有疫苗才能根本防疫，終結新冠肺炎，但是從3月至今，中央進口疫苗不到100萬劑，連醫護人員都不夠打，縣府不斷接獲鄉親關切電話。因此昨天中央開放疫苗進口後，雲林縣政府迅速與正昌容生技有限公司合作，透過藥商採購100萬劑疫苗，縣府目前正研擬執行計畫書，並已採最速件函文中央，希望中央能快速審核通過。
張麗善說，雲林人口58萬人，希望全縣每個人都能施打，一人打兩劑就要100萬劑，因此他們趕緊與藥商合作，昨天已經和正昌榮生技有限公司簽訂意向書，也支付訂金。下週一（31）生技公司就會提出執行計畫書給中央，國外代理商也要提出供貨期程、原廠授權書跟藥品授權書，和國外上市證明。希望食藥署儘速排定專家審查會議，通過審查，即刻辦理疫苗進口，守住雲林也能守住全台灣。
指揮中心指揮官陳時中在記者會公布的疫苗採購相關指引，首先要準備供貨期程、有效期限、藥品說明書等8項資料，提供專家會議審查，不過陳時中也強調，疫苗後續使用還是要依據指揮中心政策。