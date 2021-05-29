COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

自己疫苗自己買！張麗善宣布雲林縣已申請買100萬劑疫苗

▲雲林縣長張麗善今宣布雲林將委託生技廠商購入100萬劑疫苗（圖/翻攝張麗善臉書）
▲雲林縣長張麗善今宣布雲林將委託生技廠商購入100萬劑疫苗（圖/翻攝張麗善臉書）

記者胡宥心/綜合報導

2021-05-29 17:14:19

本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心昨（28）公告地方或企業進口疫苗準則。今（29）雲林縣長張麗善就透過直播表示，雲林縣府將與正昌容生技有限公司合作，採購嬌生、莫德納、AZ疫苗共100萬劑，盼中央能儘速通過雲林縣提出的申請。

我是廣告 請繼續往下閱讀
張麗善表示，只有疫苗才能根本防疫，終結新冠肺炎，但是從3月至今，中央進口疫苗不到100萬劑，連醫護人員都不夠打，縣府不斷接獲鄉親關切電話。因此昨天中央開放疫苗進口後，雲林縣政府迅速與正昌容生技有限公司合作，透過藥商採購100萬劑疫苗，縣府目前正研擬執行計畫書，並已採最速件函文中央，希望中央能快速審核通過。

張麗善說，雲林人口58萬人，希望全縣每個人都能施打，一人打兩劑就要100萬劑，因此他們趕緊與藥商合作，昨天已經和正昌榮生技有限公司簽訂意向書，也支付訂金。下週一（31）生技公司就會提出執行計畫書給中央，國外代理商也要提出供貨期程、原廠授權書跟藥品授權書，和國外上市證明。希望食藥署儘速排定專家審查會議，通過審查，即刻辦理疫苗進口，守住雲林也能守住全台灣。

指揮中心指揮官陳時中在記者會公布的疫苗採購相關指引，首先要準備供貨期程、有效期限、藥品說明書等8項資料，提供專家會議審查，不過陳時中也強調，疫苗後續使用還是要依據指揮中心政策。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠疫苗告急！若有中國疫苗你敢打嗎？

敢打
不敢打
38.42%61.58%
2021-05-28-2021-05-31

雙北醫療量能吃緊！您認為北病南送是否會造成疫情擴大？

會，會造成疫情擴大
不會，不會造成疫情擴大
68.44%31.56%
2021-05-27-2021-05-30
中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

繼續作答
演唱會紛紛延期粉絲們還想用甚麼方式與藝人互動呢？

演唱會紛紛延期粉絲們還想用甚麼方式與藝人互動呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀