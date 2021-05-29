高市AZ疫苗已打6成5　最快今晚至明中午前可打完2.1萬劑

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針對今日下午中央流行疫情指揮中心提到，基層診所將加入COVID-19疫苗的接種點，6月預計有500家、8月預計1,000家，衛生局長黃志中表示，在社區施打的部分，包括一些地區醫院、診所、衛生所將是接下來能夠施打疫苗的地方，目前高雄市都有相當程度的準備。
陳其邁則強調，未來開放民眾施打疫苗，當然一定要在最快速的時候打到人身上，「打進去身體才有效、沒打就沒效」，所以要拜託大家按照疫情指揮中心的規劃，「輪到你要打的時候，那拜託一定要去做施打」，至於疫苗會牽涉到冷鏈保存的部分，所以有一些疫苗要看醫院的冷藏和庫存設備，其他的就可以直接到基層診所來做施打，未來會根據整個疫苗的種類來做最好的一個調配。
為了同步提升PCR檢驗量能，陳其邁也宣布，為鼓勵醫院購置高通量的PCR檢測儀器，除了中央補助每台500萬以外，高雄市政府在前天的專家會議也做出決議，若購置高通量的PCR儀器，每台高雄市最高加碼補助300萬元。
陳其邁說，1台高通量的PCR儀器1天大概可以做到1,000的檢驗量能，假如有5台就可以增加5,000的檢驗的量能，從COVID-19全球的流行情況來看，PCR的檢測還是檢查武漢肺炎的唯一黃金標準，所以檢驗的量能須求，可能還會再持續一段相當長的時間，所以高雄市超前部屬，也鼓勵醫院採購PCR儀器，提升檢測量能。
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