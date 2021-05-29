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高市AZ疫苗已打6成5　最快今晚至明中午前可打完2.1萬劑

▲陳其邁表示，截至今日中午，高雄已經打完配送疫苗數量的65%，最快應該是在今天晚上，或是明天中午前，疫苗就可以施打完畢。（圖／高雄市政府提供）
▲陳其邁表示，截至今日中午，高雄已經打完配送疫苗數量的65%，最快應該是在今天晚上，或是明天中午前，疫苗就可以施打完畢。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-05-29 17:42:46

這一波15萬劑AZ疫苗，高雄市獲配的量是2.1萬劑，高雄市衛生局昨（29）日晚間即宣布，已經施打超過配送量的50%，今日防疫會議後，高雄市長陳其邁也表示，截至今日中午已經施打完疫苗數量的65%、13,661劑，最快、最快應該是在今天晚上，或是明天中午前，疫苗就可以施打完畢。

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2.1萬AZ疫苗昨日高雄便已施打過半，也是全台施打量最多的縣市，高雄市長陳其邁則表示，到今天中午高雄的疫苗已經施打了13,661劑，施打率是65%，高雄按照分區、分眾、分流的施打的計畫，每一位醫護同仁要打疫苗的時候都會事先排定施打的期程，按部就班如期完成疫苗的施打，目前也已經跟中央再申請下一批疫苗的補撥。

針對今日下午中央流行疫情指揮中心提到，基層診所將加入COVID-19疫苗的接種點，6月預計有500家、8月預計1,000家，衛生局長黃志中表示，在社區施打的部分，包括一些地區醫院、診所、衛生所將是接下來能夠施打疫苗的地方，目前高雄市都有相當程度的準備。

▲高雄市政府表示，到5月29日中午為止，高雄已經打完配送疫苗數量的65%、13,661劑。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市政府表示，到5月29日中午為止，高雄已經打完配送疫苗數量的65%、13,661劑。（圖／高雄市政府提供）
陳其邁則強調，未來開放民眾施打疫苗，當然一定要在最快速的時候打到人身上，「打進去身體才有效、沒打就沒效」，所以要拜託大家按照疫情指揮中心的規劃，「輪到你要打的時候，那拜託一定要去做施打」，至於疫苗會牽涉到冷鏈保存的部分，所以有一些疫苗要看醫院的冷藏和庫存設備，其他的就可以直接到基層診所來做施打，未來會根據整個疫苗的種類來做最好的一個調配。

為了同步提升PCR檢驗量能，陳其邁也宣布，為鼓勵醫院購置高通量的PCR檢測儀器，除了中央補助每台500萬以外，高雄市政府在前天的專家會議也做出決議，若購置高通量的PCR儀器，每台高雄市最高加碼補助300萬元。

陳其邁說，1台高通量的PCR儀器1天大概可以做到1,000的檢驗量能，假如有5台就可以增加5,000的檢驗的量能，從COVID-19全球的流行情況來看，PCR的檢測還是檢查武漢肺炎的唯一黃金標準，所以檢驗的量能須求，可能還會再持續一段相當長的時間，所以高雄市超前部屬，也鼓勵醫院採購PCR儀器，提升檢測量能。

▲指揮中心今（29）日公布有320例本土確診、166例校正回歸，目前全台累計有6474例、累計死亡有87例。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（29）日公布有320例本土確診、166例校正回歸，目前全台累計有6474例、累計死亡有87例。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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