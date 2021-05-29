奎山中學辦畢典 潘文忠怒批：罔顧師生安全採最嚴懲處
目前疫情嚴峻，指揮中心已多次提醒，全國實施疫情警戒第三級，期間需避免不必要之移動、活動或集會，然而，台北市私立奎山中心今（29）日仍舉辦實體畢業典禮，台北市教育局已裁處30萬罰鍰並採取減招處分，教育部長潘文忠稍早表示，學校未遵循相關規範，不顧師生安全，執意舉辦實體畢業典禮，教育部與各縣市教育局處會以最嚴厲的態度予以懲處。
記者黃仁杰／台北報導
2021-05-29 17:48:53｜2021-05-29 17:55:36
教育部說明，已在24日通函直轄市縣市政府教育局處及全國各級學校與幼兒園，停止舉辦實體畢業典禮，若需辦理則改採線上方式參與。
潘文忠表示，近日仍有學校未遵循相關規範，不顧師生安全，執意舉辦實體畢業典禮，教育部與各縣市教育局處會以最嚴厲的態度予以懲處。也再次提醒各級學校，如有違者，除依私立學校法究責外，也將按衛福部28日公告，依傳染病防治法由地方主管機關據以裁處，這段期間內一律禁辦實體畢業典禮，如有需要改以線上進行。
潘文忠指出，唯有共同以最嚴謹的態度、齊心落實防疫，才能保護師生健康，早日回到正常生活，教育部將於31日再次行文各直轄市縣市政府及學校、幼兒園，再重申停辦畢業典禮，若有需要則改以線上進行，更將督促台北市政府教育局重懲該校，同時也會追蹤處置結果。
指揮中心今日於記者會上也證實，有收到民眾陳情，台北市政府事前也有勸說，地方政府會依照相關法令處理，由地方做處罰，中央不會另外做處理，而北市府教育局則表示，會依照《傳染病防制法》和《私立學校法》的相關規定處分，依法開罰6萬元以上至30萬元以下罰鍰，不排除給予減班或停招等嚴厲處分。
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