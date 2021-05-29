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郭台銘不引進陸製疫苗　申請BNT德國原廠500萬劑來台

▲▲鴻海創辦人郭台銘指出，他申請疫苗不涉及任何政黨，所申請的500萬劑BNT疫苗，就是德國原廠生產，沒有代工、分裝的事情。（圖／記者林柏年攝，NOWnews資料照片）
▲▲鴻海創辦人郭台銘指出，他申請疫苗不涉及任何政黨，所申請的500萬劑BNT疫苗，就是德國原廠生產，沒有代工、分裝的事情。（圖／記者林柏年攝，NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2021-05-29 18:30:41

鴻海創辦人郭台銘日前指出要讓鴻海與永齡基金會攜手合資購賣國外疫苗，希望對社會多一份助益，但市場不斷流傳由上海復星代理的BNT也在他的選項內，且郭與政黨聯手進行等。為此，郭今（29）日臉書PO文澄清，他申請疫苗不涉入任何政黨。他與永齡會嚴守法令，不考慮中國大陸製的疫苗，並再度重申，所申請的500萬劑BNT疫苗，就是德國原廠生產，屆時會直接運來台灣，沒有代工、分裝的事情。

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鴻海創辦人郭台銘今日PO文，表示指揮中心說明企業若專案輸入疫苗，需提出申請，永齡疫苗採購的規劃能否成功，將秉持為社會大眾謀福祉，也向大家表明立場與態度。以下為全文。

1.永齡一定會委託合格廠商向政府提出申請，目前正依政府提出的八項要求，整理資料匯整中。不管最後的結果成功或失敗，一定向社會大眾說明原委，榮辱自負。

2.當希望能為台灣購進疫苗時，就已預期會有各種不實的訊息，不管是為了什麼目的，這些訊息多半都是部分媒體以「不具名消息來源」的方式爆料，多為不實的新聞，抗疫工作是同島一命，我相信所有人都是同一條心，為了渡過疫情難關正在努力中。

3.本人及永齡團隊是以慈善，助人助己為初衷，不涉入任何政黨或政治人物之糾葛，對政府及主管機關將以最善意，合作的態度，希望能讓民間企業的力量與政府共同協力，以政府立場為難不能做的事，由民間企業或機構來協助，以務實的態度，創造社會最大的福祉。

4.不管任何黨派或政治人物對於類似議題所稱之任何洽購，數量，均與本人及永齡無關，也奉勸各界人士，不要以此類議題做為搶聲量與政治攻防議題，盼回歸理性討論，還給社會務實的數量及做法，無故升高此議題的政治化對立，絕不是百姓之福，望念蒼生。

5. 永齡預計申請500萬劑BNT疫苗就是德國BNT生產、包裝，未來若核准進口台灣，將由德國空運直抵台灣，沒有任何代工，分裝的模糊空間，請勿再以訛傳訛，再次希望大家以蒼生為念，此計劃仍在進行中。

6. 不管是AZ、莫德納，還有BNT，或是未來台灣自己的國產疫苗，都是在和時間賽跑，在目前未能有足夠的疫苗讓台灣回歸正常生活之前，我們都不該放棄任何一個機會。

7.在台灣法令的要求下，是無法進口中國製疫苗，永齡也不會考慮引進中國製疫苗。請不要將德製BNT與中國製疫苗混為一談，並不會得到台灣社會更大的支持。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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