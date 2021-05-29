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地方、企業動起來　疫苗「自謀出路」進度公開

▲國內目前共計獲得87萬劑的新冠疫苗，遠低需求量，地方政府與民間團體紛紛提出自行採購計劃，盼指揮中心能夠放行。圖為AZ疫苗運抵台灣。（圖／取自蔡英文臉書）
▲國內目前共計獲得87萬劑的新冠疫苗，遠低需求量，地方政府與民間團體紛紛提出自行採購計劃，盼指揮中心能夠放行。圖為AZ疫苗運抵台灣。（圖／取自蔡英文臉書）

記者林莞茜／綜合報導

2021-05-29 18:34:46｜2021-05-29 18:35:59

國內疫情持續延燒，自5月15日至今（29）日，已累計6474例本土確診個案，但疫苗數量仍供應不足，不只地方政府，陸續有宗教界、企業、民間團體等機構喊出要自行採購疫苗來供防疫使用，並呼籲指揮中心能盡快安排輔導小組，來協助進口等事宜。針對各界請求，指揮中心強調，有關疫苗政策，將以中央政府與原廠簽約採購並統籌分配執行為兩大原則。

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我國目前為止總計進口87萬劑新冠肺炎疫苗，但鑑於本土疫情嚴峻、醫療量能吃緊，醫護人員並未全數施打完成，且若以全台人口數2350萬換算，要能每人打到保護力最佳的兩劑，施打率不足2%，也因此，陸續有地方政府向中央喊話，要自行購買疫苗，包括金門縣、南投縣、雲林縣等縣市紛紛向指揮中心建請同意開放縣市政府購買或代理疫苗來供民眾施打。雲林縣長張麗善今日還透過直播宣布，雲林縣府將與正昌容生技有限公司合作，採購嬌生、莫德納、AZ疫苗共100萬劑，盼中央能儘速通過雲林縣提出的申請。

除了地方政府，民間也發起採購疫苗計畫。鴻海科技集團擬與永齡基金會合資，與BNT德國公司與上海復星簽下合約，取得500萬劑德國原廠生產的BNT疫苗；宗教團體國際佛光中華總會，行公文至衛福部疾管署，申請專案核准進口美國嬌生藥廠的新冠疫苗最多50萬劑，捐贈給指揮中心，優先供給國內醫療第一線跟警消、宗教神職人員使用。

另還有孫文學校總校長張亞中，今表示他透過台商與擁有醫療管道的大陸友人，獲得500萬劑BNT疫苗與500萬劑大陸國藥疫苗捐贈，再次呼籲衛福部基於人道主義安排，盡快組成輔導小組，協助處理相關申請事宜，勿再受到政治因素干擾。

在各界的喊話與期盼下，指揮中心於28日公布地方政府與企業申請疫苗進口的相關指引，內容提及非中央採購疫苗委託藥商來進行申請，並需檢送8大資料，包括執行計劃書、藥品說明書、數量及計算依據、冷鏈與倉儲設備、供貨期程、原廠授權書、有效期限與國外上市證明或替代文件，後由食藥署召開專家會議審查，再依照指揮中心防疫政策做使用，因此不管任何民間單位、縣市政府的申請也都必須符合同樣的嚴謹程序。

▲地方政府或企業申請新冠肺炎疫苗專案輸入流程。（圖／指揮中心提供）
▲地方政府或企業申請新冠肺炎疫苗專案輸入流程。（圖／指揮中心提供）
指揮中心強調，在基於保障國民健康安全，疫苗政策應秉持「由中央政府與原廠簽約採購」、「由中央政府統籌分配執行」兩大基本原則，有關近來企業、宗教或社會團體表示願意出資購買海外原廠疫苗捐贈政府使用，或提供管道途徑，媒合促成向原廠採購者，政府均表達高度感謝與肯定，但統一由政府向原廠採購，統籌分配使用，這也是絕大多數國家所採取的基本原則，如此才能確保原廠對政府負疫苗安全與法律的責任，其他機構也須採取同樣原則處理。

▲地方政府、民間企業、宗教團體都喊出要採購疫苗供國人使用，指揮中心對此提出採購指引，強調疫苗政策，將以中央政府與原廠簽約採購並統籌分配執行為兩大原則。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心強調疫苗政策，將以中央政府與原廠簽約採購並統籌分配執行為兩大原則。（圖／指揮中心提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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