地方、企業動起來　疫苗「自謀出路」進度公開

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除了地方政府，民間也發起採購疫苗計畫。鴻海科技集團擬與永齡基金會合資，與BNT德國公司與上海復星簽下合約，取得500萬劑德國原廠生產的BNT疫苗；宗教團體國際佛光中華總會，行公文至衛福部疾管署，申請專案核准進口美國嬌生藥廠的新冠疫苗最多50萬劑，捐贈給指揮中心，優先供給國內醫療第一線跟警消、宗教神職人員使用。
另還有孫文學校總校長張亞中，今表示他透過台商與擁有醫療管道的大陸友人，獲得500萬劑BNT疫苗與500萬劑大陸國藥疫苗捐贈，再次呼籲衛福部基於人道主義安排，盡快組成輔導小組，協助處理相關申請事宜，勿再受到政治因素干擾。
在各界的喊話與期盼下，指揮中心於28日公布地方政府與企業申請疫苗進口的相關指引，內容提及非中央採購疫苗委託藥商來進行申請，並需檢送8大資料，包括執行計劃書、藥品說明書、數量及計算依據、冷鏈與倉儲設備、供貨期程、原廠授權書、有效期限與國外上市證明或替代文件，後由食藥署召開專家會議審查，再依照指揮中心防疫政策做使用，因此不管任何民間單位、縣市政府的申請也都必須符合同樣的嚴謹程序。
指揮中心強調，在基於保障國民健康安全，疫苗政策應秉持「由中央政府與原廠簽約採購」、「由中央政府統籌分配執行」兩大基本原則，有關近來企業、宗教或社會團體表示願意出資購買海外原廠疫苗捐贈政府使用，或提供管道途徑，媒合促成向原廠採購者，政府均表達高度感謝與肯定，但統一由政府向原廠採購，統籌分配使用，這也是絕大多數國家所採取的基本原則，如此才能確保原廠對政府負疫苗安全與法律的責任，其他機構也須採取同樣原則處理。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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