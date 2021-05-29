COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

郭台銘、張亞中喊捐疫苗給台灣　總統府：一切依法進行　

▲鴻海創辦人郭台銘要捐疫苗給台灣，總統府回應表示，一切依照準則進行。(圖／記者林柏年攝)
▲鴻海創辦人郭台銘要捐疫苗給台灣，總統府回應表示，一切依照準則進行。(圖／記者林柏年攝)

記者胡宥心/綜合報導

2021-05-29 19:01:17

因應新冠肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心昨（28）公告地方或企業進口疫苗準則，今（29）天就有包括佛光山、鴻海集團創辦人郭台銘都申請採購疫苗，孫文學校總校長張亞中宣布，已透過台商及中國友人捐贈取得德國BNT疫苗500萬劑，將提供縣市政府。總統府發言人張惇涵表示，任何疫苗採購都要確保原廠能負起安全責任為前提進行。

我是廣告 請繼續往下閱讀
郭台銘晚間發聲明表示，永齡基金會一定會委託合格廠商向政府提出申請，預計申請500萬劑德國BNT生產、包裝的疫苗，從德國直抵台灣、沒有任何代工，不會考慮引進中國製疫苗。張亞中也強調，得到中國大陸與台商民間組織採購500萬劑BNT疫苗跟500萬劑中國國藥疫苗，用捐贈的方式提供台灣。

對此，張惇涵表示，今日中央流行疫情指揮中心已經明確表示，整體疫苗政策涉及疫苗安全、法律責任與接種部署三大層面，必須依照「中央政府與原廠簽約採購」、「中央政府統籌分配執行」兩大基本原則進行。

他強調，必須確保原廠對政府直接負疫苗安全與法律的責任，必須確保供應分配的安全性、有效性、公平性，才能確保國人的安全與健康，並達到國家整體防疫的成效。

流行疫情指揮中心指揮官陳時中也重申購買疫苗指引，首先要準備供貨期程、有效期限、藥品說明書等8項資料，提供專家會議審查，不過陳時中也強調，疫苗後續使用還是要依據指揮中心政策。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠疫苗告急！若有中國疫苗你敢打嗎？

敢打
不敢打
38.04%61.96%
2021-05-28-2021-05-31

雙北醫療量能吃緊！您認為北病南送是否會造成疫情擴大？

會，會造成疫情擴大
不會，不會造成疫情擴大
68.42%31.58%
2021-05-27-2021-05-30
電影院關門躲疫情！哪一部是你最怕看不到的電影？

電影院關門躲疫情！哪一部是你最怕看不到的電影？

繼續作答
中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀