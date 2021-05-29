郭台銘、張亞中喊捐疫苗給台灣 總統府：一切依法進行
因應新冠肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心昨（28）公告地方或企業進口疫苗準則，今（29）天就有包括佛光山、鴻海集團創辦人郭台銘都申請採購疫苗，孫文學校總校長張亞中宣布，已透過台商及中國友人捐贈取得德國BNT疫苗500萬劑，將提供縣市政府。總統府發言人張惇涵表示，任何疫苗採購都要確保原廠能負起安全責任為前提進行。
記者胡宥心/綜合報導
2021-05-29 19:01:17
郭台銘晚間發聲明表示，永齡基金會一定會委託合格廠商向政府提出申請，預計申請500萬劑德國BNT生產、包裝的疫苗，從德國直抵台灣、沒有任何代工，不會考慮引進中國製疫苗。張亞中也強調，得到中國大陸與台商民間組織採購500萬劑BNT疫苗跟500萬劑中國國藥疫苗，用捐贈的方式提供台灣。
對此，張惇涵表示，今日中央流行疫情指揮中心已經明確表示，整體疫苗政策涉及疫苗安全、法律責任與接種部署三大層面，必須依照「中央政府與原廠簽約採購」、「中央政府統籌分配執行」兩大基本原則進行。
他強調，必須確保原廠對政府直接負疫苗安全與法律的責任，必須確保供應分配的安全性、有效性、公平性，才能確保國人的安全與健康，並達到國家整體防疫的成效。
流行疫情指揮中心指揮官陳時中也重申購買疫苗指引，首先要準備供貨期程、有效期限、藥品說明書等8項資料，提供專家會議審查，不過陳時中也強調，疫苗後續使用還是要依據指揮中心政策。
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