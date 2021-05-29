高雄打麻將群聚感染已達14人　蘆洲獅兄確診女今起解隔離

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而案7810是本國籍70多歲的女性，沒有特殊病史，過去一個月並沒有醫療院所的就醫紀錄，平時生活相對單純，都和固定跟幾位朋友往來，其中就包含了確診的女性牌友，案7810曾在5月24日上午9點半到鳳山區博愛路的全聯福利中心購物；5月27日則是在晚間9點半到三民區澄清路的永和豆漿外帶，案7810至今都是無症狀，CT值則為32，感染風險低，但不排除是在發病前期，或者是已經感染一段時間，處在恢復期的狀況，所以會再進行二採釐清。
潘炤穎說，這起鳳山牌間群聚感染，在瑞竹牌間已經確診的就有6名個案，加上案5888，及案6553衍生出來的兩個家庭群聚等，整體群聚出現的個案已經來到14例，匡列人數也隨著疫調的進展持續擴大當中，現已達699人，第一圈瑞竹牌間目前匡列19人、PCR陽性6人，陽性率在3成左右；第二圈則匡列了第一圈接觸者的密切接觸者，有330人，目前陽性的有8人，陽性率較昨日略為下降到3%以下，至於第三圈目前匡列350人、PCR陰性248人，其餘快篩均呈現陰性
潘炤穎強調，會跟警察局密切配合，進行牌間成員的交叉比對，希望釐清在可傳染期起，到現在案7810被發現為止的5月28日，這段期間牌間成員的交流狀況；此外，也啟動溯源調查追查感染源，因為案5888按摩師或者是案6553的足跡追蹤上都有一些疑義的部分，因此特將風險期再往前推到5月1日，將請警方協助用科技辦案的方式，從5月1日開始往後找，找出案5888跟6553可能感染源頭的必要足跡，儘快釐清感染源頭。
至於在蘆洲獅子會群聚案中，被父親（案1229）感染確診的案1289，回高雄工作，經採檢後在5月14日確診，潘炤穎也指出，這名設籍新北、在小港工作的案1289，匡列居家隔離的對象包括同事、大樓住戶及健身房接觸過的民眾，總共有205人，到今天為止，所有人的檢驗都是陰性，所以今起全部解除隔離、結案。
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