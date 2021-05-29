美女主播怒揭「傳統市場群聚實況」 轟：別自我取暖了
台灣疫情連環爆，全台第三級警戒延長至6月14日，政府也呼籲民眾待在家中，沒事別出門，但是主播宋燕旻卻在今（29）日去市場採訪時發現，許多人擠在一起沒有保持距離，甚至還有攤商把口罩拉到下巴，讓她發文批評。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-05-29 20:30:16｜2021-05-29 20:40:54
宋燕旻在臉書發文首先就開罵：「大家真的不要活在泡泡裡面自我取暖了，什麼台北市自主封城啊，民眾好棒棒啊！確實是啦，早上上班的車少了，街上的人潮也少了，但破口呢？大家自己看照片吧！」附上的照片中，地點是在傳統市場，人潮不僅非常多，還沒有保持距離，因此讓她狂轟：「這就是最大型的群聚，買菜的人潮，真的沒親眼看不知道有多震撼，其他市場我不知道，但我早上去採訪的這個，人就是這麼多。」更指出有攤商在她採訪期間竟把口罩拉到下巴，讓她生氣不已。
看到眼前的狀況，宋燕旻呼籲：「病毒真的離我們很近，不要心存僥倖」，也無奈反問：「醫護有多忙，醫療資源有多緊繃，大家都沒聽見嗎？」
宋燕旻在文中強調，自己不是去買菜的，而是去拍攝現場狀況，因此表示：「不用花心力留言罵我了，沒有人想主動去那些地方，我們在工作！我下班放假每天都在家，根本不想離開一步，能WFH（在家工作）誰不想WFH。」
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