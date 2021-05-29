COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

美女主播怒揭「傳統市場群聚實況」　轟：別自我取暖了　

▲宋燕旻在臉書貼出傳統市場照片，無奈根本是防疫破口。（圖／翻攝宋燕旻臉書）
▲宋燕旻在臉書貼出傳統市場照片，無奈根本是防疫破口。（圖／翻攝宋燕旻臉書）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-05-29 20:30:16｜2021-05-29 20:40:54

台灣疫情連環爆，全台第三級警戒延長至6月14日，政府也呼籲民眾待在家中，沒事別出門，但是主播宋燕旻卻在今（29）日去市場採訪時發現，許多人擠在一起沒有保持距離，甚至還有攤商把口罩拉到下巴，讓她發文批評。

我是廣告 請繼續往下閱讀
宋燕旻在臉書發文首先就開罵：「大家真的不要活在泡泡裡面自我取暖了，什麼台北市自主封城啊，民眾好棒棒啊！確實是啦，早上上班的車少了，街上的人潮也少了，但破口呢？大家自己看照片吧！」附上的照片中，地點是在傳統市場，人潮不僅非常多，還沒有保持距離，因此讓她狂轟：「這就是最大型的群聚，買菜的人潮，真的沒親眼看不知道有多震撼，其他市場我不知道，但我早上去採訪的這個，人就是這麼多。」更指出有攤商在她採訪期間竟把口罩拉到下巴，讓她生氣不已。

▲宋燕旻在臉書貼出蟲桶市場照片，怒批是最大型群聚。（圖／宋燕旻臉書）
▲▼宋燕旻在臉書貼出傳統市場照片，怒批是最大型群聚。（圖／宋燕旻臉書）
▲宋燕旻在臉書貼出蟲桶市場照片，怒批是最大型群聚。（圖／宋燕旻臉書）
看到眼前的狀況，宋燕旻呼籲：「病毒真的離我們很近，不要心存僥倖」，也無奈反問：「醫護有多忙，醫療資源有多緊繃，大家都沒聽見嗎？」

宋燕旻在文中強調，自己不是去買菜的，而是去拍攝現場狀況，因此表示：「不用花心力留言罵我了，沒有人想主動去那些地方，我們在工作！我下班放假每天都在家，根本不想離開一步，能WFH（在家工作）誰不想WFH。」

▲宋燕旻在臉書貼出蟲桶市場照片，怒批是最大型群聚。（圖／宋燕旻臉書）
▲宋燕旻在臉書公開傳統市場的群聚照片。（圖／宋燕旻臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠疫苗告急！若有中國疫苗你敢打嗎？

敢打
不敢打
37.62%62.38%
2021-05-28-2021-05-31

雙北醫療量能吃緊！您認為北病南送是否會造成疫情擴大？

會，會造成疫情擴大
不會，不會造成疫情擴大
68.24%31.76%
2021-05-27-2021-05-30
中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

繼續作答
電影院關門躲疫情！哪一部是你最怕看不到的電影？

電影院關門躲疫情！哪一部是你最怕看不到的電影？

繼續作答
即時
推薦閱讀