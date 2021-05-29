《VOICE 4》公開！「大魔王」就是姜主任？2019年早預告
韓劇《VOICE》故事懸疑精彩，前三季引起追劇熱潮，電視台決定開拍第四季，將於6月18日播出，該部算是南韓史上推出最多季的驚悚犯罪電視劇。最新一季預告終於曝光，片段更透露本季魔王「疑似女性」，且聽力跟112舉報中心主任姜權珠（李荷娜 飾）一樣厲害。事實上，第4季魔王性別早在2019年《VOICE 3》結局彩蛋中就可發現！
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-05-29 19:47:39
《VOICE 3》大結局尾聲，李荷娜接到來自濟州島民眾的報案；所以《VOICE 4》故事背景將以濟州島為主。聽力超群的112舉報中心主任李荷娜，這次搭檔換成「韓裔美籍警察」宋承憲，宋承憲為了調查妹妹的死因來到濟州島辦案，2人將合作在村莊逮捕變態殺人魔。
《VOICE 4》等了1年多終於將播出，電視台釋出2版精彩預告，片段透露本季魔王模樣與李荷娜相似，李荷娜更夢到「自己殺人」，甚至收到「妳跟我是雙胞胎」的神祕訊息，電視台隨後打上「阻止超強聽力的殺人魔」字樣，種種訊息證實該季魔王應為女生。
事實上，該季魔王的性別，早在2019年《VOICE 3》結局彩蛋中就可發現，「採蔘人」方濟水（權律 飾）逃獄成功且大難不死，現身地下神祕房間與一位女性相會，除了是替第4季埋哏，觀眾也認為該女應是第4季要角；未料最新預告就曝光魔王性別，使該劇未播掀起討論。
該劇從第一季的大魔王「毛泰九」金材昱、第二季的「採蔘人」權律到第三季的「老師」朴秉恩，各個殺人手法變態到皆讓人印象深刻，據悉第4季的大魔王特徵為擁有4種人格的殺人犯。《VOICE 4》6月19日起，每周六、日於myVideo、friDay影音、LINE TV、愛奇藝國際站播出。