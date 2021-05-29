攜手抗疫！台駐法新代表處 贈20萬片口罩予南法弱勢團體
全球新冠肺炎疫情持續，台灣駐普羅旺斯辦事處長辛繼志在當地時間28日赴艾克斯市郊外近郊Les Milles工業區，代表台灣與法國紅十字會共同舉辦20萬片口罩捐贈儀式，見證台法兩國公私部門結合各方良善力量，共同合作抗疫的互助情誼。
記者林莞茜／綜合報導
2021-05-29 20:28:53
駐普羅旺斯辦事處表示，外交部、法國在台協會及桃園市政府經過居間協調、以及駐普羅旺斯辦事處的戮力聯繫，再加上意法半導體台灣分公司、家樂福、亞東氣體及克蘭詩等在台法商贊助相關運費才得以促成。
法國紅十字會法南分會會長Julien Ruas先生表示，本次台灣贈送口罩品質相當精良，印製法文說明也非常詳細，特別是兒童口罩的外包裝設計活潑，可提升兒童使用意願，他在致詞中稱，由於法國新冠肺炎威脅仍熾，口罩已成為有效防疫不可或缺的日常必需品，台灣本次慷慨捐贈高品質口罩，紅十字會將口罩分送南法地區的弱勢團體，讓防疫沒有缺口。
辛繼志則指出，亞洲近期疫情惡化，他提醒大家病毒無國界，只有透過國際密切合作才能戰勝疫情，並說明台灣今年雖因政治因素被世界衛生大會（WHA）排除在外，仍積極透過「台灣能幫忙」（TaiwanCanHelp）口號，並以象徵團結合作的國鳥臺灣藍鵲作為吉祥物，爭取國際輿論支持台灣參與WHA，並特別藉此機會感謝法國參議院於5月6日以304票比0一致通過支持台灣參加國際組織工作的決議案。