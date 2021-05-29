屏縣潮州社區篩檢站　明天30日下午5點結束撤站

屏東縣因應疫情的社區篩檢站，24日在潮州中山公園設置後，共有680人登記篩檢，並未檢出確診案例，將在明（30）日下午關閉。縣府表示，23日新增8個本土病例，其中7例在潮州鎮，為了找出潛藏感染源阻斷社區傳染鏈，24日下午1時在潮州中山公園設置社區篩檢站，到昨天為止，6天共篩檢680人，其中679人快篩陰性，1人陽性，PCR檢驗結果654人陰性，26人尚檢驗中。
記者黃正忠／屏東報導
2021-05-29 21:11:16
屏東縣政府表示，潮州社區篩檢站原規劃每場(4小時)篩檢量能100人，除前2日每場達到90人以上，第3日開始篩檢人潮即逐日遞減。
另依疾病管制署建議，設站時間以該地區最後病例發病日至少篩檢一個潛伏期（7日），也就是至本週日（5/30），經評估目前在已篩檢680人中尚未發現確診個案，及潮州地區亦未再出現新確診病例，縣府決定明日下午5點結束篩檢工作後撤站。
潮州社區篩檢站的篩檢條件為：一、潮州鎮泗林里、四春里、光春里、三和里里民。二、與確診者足跡有同時間重疊的潮州鎮居民。三、4/20-5/19有雙北旅遊史，且有症狀的潮州鎮居民。屏東縣政府衛生局呼籲，明30日為社區篩檢站最後日，請符合篩檢條件的潮州鎮居民把握最後的機會，另外篩檢後仍應確實遵守所有防疫措施，非必要不出門，保護自己也保護他人。
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