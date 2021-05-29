萬人朝聖！鳳梨直播激動罵不停 宋芸樺、柯震東忙安撫
藝人宋芸樺於今（29）日半夜在IG開直播，邀請蔡昌憲、柯震東、禾浩辰同步連線，甚至連最近爆紅的網紅鳳梨鼠薯（吳泓逸）也一起加入連線行列。其中，鳳梨對於最近疫情升溫非常有感，有著爽快直言個性的他，隨即開罵，讓參與直播的藝人趕緊出聲安撫。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-05-29 21:48:14
宋芸樺順利邀請到一直視為偶像的鳳梨鼠薯，興奮的說：「我有follow你的影片，想跟你聊天，沒想到你就出現了。」甚至還一度緊張到語無倫次。好笑的是，宋芸樺在介紹一起直播的藝人給鳳梨認識，講到柯震東時，鳳梨隨即起立還敬禮，笑說：「柯震東，對不起，我真的不知道你是柯震東。」笑翻網友。
柯震東問鳳梨最近在幹嘛？鳳梨直言剛剛在臉書罵政府，「爛透了！一下確診一下隔離，一下又把隔離的人送到外縣市，我狂罵欸，我們這種人民都快沒薪水了，要餓死，整天看他們在那邊......」宋芸樺、柯震東、禾浩辰3人被鳳梨的反應逗樂，趕緊出聲安撫道：「息怒、息怒！」
宋芸樺緊接著問鳳梨居家防疫都在做什麼，柯震東馬上搶答，提到鳳梨叫外賣時，外賣沒有通知他。鳳梨聽到後，再度激動的罵道：「對！沒講，（外賣）就丟在門口的大馬路上的水溝蓋旁邊！」氣憤不已的他再度開譙「會不會太誇張！」3人也再度被鳳梨的反應逗笑。
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