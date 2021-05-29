美女主播確診！全家皆陽性　「隔離現況」曝光：一起撐過

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林彥汝也表示，6歲大的兒子雖然也確診，但到目前為止沒有出現什麼症狀，「都還可以活蹦亂跳地玩來玩去，希望他一直可以這樣子」。
林彥汝剛確診時，也曾相當緊張地撥打電話給衛生局與1922，「但電話爆滿，等好久才接電話了，感受到他們非常忙，問到的結果只能先在家裡等，現在檢疫所、醫院是爆滿的情況，我們必須要排隊，不舒服唯一的方法是打119，趕緊送醫」。
林彥汝表示「目前為止新冠肺炎沒有什麼藥物能醫治，但醫生有開一些緩解我們症狀的藥物」，包含退燒、止咳化痰等藥品，緩解症狀。
「有人問爲什麼我還笑得出來...」林彥汝也坦言「因爲我不想嚇到小孩，我告訴他，這和打遊戲ㄧ樣，身體的免疫力會戰勝壞壞病毒的！」最後林彥汝也感謝各界的關心，最後更摟著兒子入鏡「我相信我們一定都可以克服這個新冠肺炎，最後身體裡面一定都會有抗體，加油」。
充滿正能量的影片曝光後，也有不少網友紛紛留言打氣「彥汝一定要好好的，為妳集氣早日康復」、「一家人都會好的，希望能早日康復」、「相信全家都會安然度過！要有信心」。（編輯：潘毅）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。