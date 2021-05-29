疫苗如何打才不浪費？謝長廷分享日本接種3經驗

日本媒體報導，日本擬提供台灣AZ疫苗，最快6月就能進口，駐日代表謝長廷稍早在臉書上，分享日本在施打疫苗的3項經驗，包括速度如何加快、如何避免疫苗浪費以及在打第二劑時多少有些副作用，但報告顯示其因果關係無法判斷。
記者林莞茜／綜合報導
2021-05-29 22:16:23
謝長廷首先針對日本在施打疫苗的速度如何加快做說明，他表示，日本從今年一月起就一直演練打疫苗，場地、施打人員、順序、通知等都準備很久，但實際作業仍然狀況百出，影響速度，最近平均一天可注射約40萬人次，離一天100萬人次的目標尚遠，若一天100萬人，正好7月底奧運前可完成3600萬高齡者的注射。但現在一天40萬人就來不及，偏遠的地方政府還以注射獎金，約1000日圓等方式鼓勵人民接種疫苗，效果似乎不錯。
第二是報導說每瓶疫苗可以打6人，但如預約6人只來一人，那剩下的6分之5就必須丟棄，很是浪費，所以疫苗的數量並不等於可以施打的數量，AZ運送不必超低溫冷鏈，比較簡單，不會壞掉，但如作業頻頻出錯誤，疫苗的浪費也相當嚴重。謝長廷說，台灣數位發達，唐鳯政務委員舉世聞名，希望能解決這些問題，尤其是在怎麼避免預約或預期來注射的人不來，另剩餘的藥要丟掉或可以施打其他人，以及先事先規劃誰呢都可以先公布講清楚。
最後是在許多人擔心的副作用部分，謝長廷提到，日本很多人打第二針疫苗多少有副作用，包括發燒、疲倦、頭痛等。至於死亡，報載日本600萬人打輝瑞疫苗，其中死亡有85人，但報告指出其因果關係是無法判斷，目前日本累積有1100萬人次已打了疫苗，日本將繼續施打。