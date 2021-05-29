指揮中心疫苗政策2原則增捐贈難度？郭台銘這麼回

本土疫情掀起疫苗恐慌，鴻海創辦人郭台銘先前宣布要與永齡基金會合資購買國外疫苗，今（29）日他在臉書上表示，他並不會考慮中國製的疫苗，強調申請的是500萬劑德國原廠生產的BNT疫苗，但指揮中心也數次表示，疫苗政策應秉持「由中央政府與原廠簽約採購」、「由中央政府統籌分配執行」兩大基本原則，有網友針對此事問及郭台銘是否會增加捐贈難度，郭台銘難得在留言底下直言「會」。
記者林莞茜／綜合報導
2021-05-29 22:38:47
不少地方政府與民間企業、機構，紛紛向中央喊話要自行採購疫苗，或是捐贈疫苗供國人防疫使用，對此指揮中心強調，在基於保障國民健康安全，疫苗政策應秉持「由中央政府與原廠簽約採購」、「由中央政府統籌分配執行」兩大基本原則，有關近來企業、宗教或社會團體表示願意出資購買海外原廠疫苗捐贈政府使用，或提供管道途徑，媒合促成向原廠採購者，政府均表達高度感謝與肯定，但統一由政府向原廠採購，統籌分配使用，這也是絕大多數國家所採取的基本原則，如此才能確保原廠對政府負疫苗安全與法律的責任，其他機構也須採取同樣原則處理。
而近來鴻海創辦人郭台銘被質疑有考慮代理上海復星BNT進口來台，對此他在臉書上澄清，所屬永齡基金會不會考慮引進中國製疫苗，預計申請500萬劑德國BNT生產、包裝的BNT疫苗，屆時會直接運抵台灣，不會有代工、分裝的事情。
針對這番澄清，網友一面讚賞，其中底下有一則留言指出，指揮中心說就算是捐贈，也要由中央去跟原廠簽約採購，是否會增加其捐贈疫苗的困難度？郭台銘難得在底下回覆，並直言「會」，證實指揮中心的要求會使採購更困難。
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