出門買菜怎避免沾染病毒？醫提「9建議」　再授4烹飪關鍵

顏俊宇醫師在臉書表示，處理食材的防疫重點就是，「打開食材包裝及處理食材前」一定要記得先做好「 濕洗手」， 至少20秒鐘，接著按照正常程序清洗食材就可以了，把食材煮熟證實可以有效殺死COVID-19，但若是想 生食，一定要用乾淨的水源徹底沖洗乾淨。他也提出外出買菜必需注意的大事項，包括：
1.若有發燒、呼吸道等不舒服症狀就請看醫生、避免外出。
2.購買東西快狠準，避免逗留。
3.盡量選擇開放空間的市場。
4.隨時保持手部清潔，用肥皂濕洗手、或自備酒精乾洗手。
5.跟人潮保持社交距離至少一公尺，並且全程配戴口罩。
6.賣場飲食採梅花座、或去有隔板的店家。
7.禁止試吃，減少口罩脫下飛沫傳染的可能。
8.摸菜後記得用酒精消毒。
9.最後採買回家後記得先做好手部消毒，在觸碰家中物品。
而防疫期間，相信大家對食物安全都很在意，究竟該如何保障食物安全呢？吳昌騰醫師指出，清洗食物方面，科學的做法是蔬菜水果要吃之前，請先用自來水清洗，這樣可以將附著在表面的病毒過濾掉百分之八、九十；其次，蔬菜記得盡量不要生食，而應炒熟吃，水果的話最好削皮，新冠病毒怕熱，病毒在溫度56℃狀態下30分鐘內能被殺死，而炒菜等溫度能達到100℃甚至更高，病毒能立即被殺死。把食物充分加熱熟透再吃，可以有效地防止被感染。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。