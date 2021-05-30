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出門買菜怎避免沾染病毒？醫提「9建議」　再授4烹飪關鍵

▲出門買菜如何避免將病毒帶回家呢？顏俊宇醫師在臉書提出「9建議」，吳昌騰醫師也曾分享食物烹調的「4大關鍵」。（示意圖／取自pixabay）
▲出門買菜如何避免將病毒帶回家呢？顏俊宇醫師在臉書提出「9建議」，吳昌騰醫師也曾分享食物烹調的「4大關鍵」。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-30 09:29:39

本土疫情持續升溫，昨（29）日指揮中心又宣布新增320例本土確診，目前全國三級警戒已延長到6月14日，全國停課政策也同步延長，各界絲毫不敢掉以輕心，除了減少外出機會，在生活習慣上也做出改變，許多民眾三餐幾乎都自煮，連買菜都直接透過網購。然而，若是非得出門採購，該如何避免將病毒帶回家呢？顏俊宇醫師日前就在臉書提出「9建議」，另外，吳昌騰醫師也曾分享食物烹調的「4大關鍵」。

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顏俊宇醫師在臉書表示，處理食材的防疫重點就是，「打開食材包裝及處理食材前」一定要記得先做好「 濕洗手」， 至少20秒鐘，接著按照正常程序清洗食材就可以了，把食材煮熟證實可以有效殺死COVID-19，但若是想 生食，一定要用乾淨的水源徹底沖洗乾淨。他也提出外出買菜必需注意的大事項，包括：

1.若有發燒、呼吸道等不舒服症狀就請看醫生、避免外出。

2.購買東西快狠準，避免逗留。

3.盡量選擇開放空間的市場。

4.隨時保持手部清潔，用肥皂濕洗手、或自備酒精乾洗手。

5.跟人潮保持社交距離至少一公尺，並且全程配戴口罩。

6.賣場飲食採梅花座、或去有隔板的店家。

7.禁止試吃，減少口罩脫下飛沫傳染的可能。

8.摸菜後記得用酒精消毒。

9.最後採買回家後記得先做好手部消毒，在觸碰家中物品。

▲吳昌騰醫師指出，蔬菜水果要吃之前，一定要先用自來水清洗，蔬菜盡量不要生食，而應炒熟吃，水果的話最好削皮。（圖／取自pixabay）
▲吳昌騰醫師指出，蔬菜水果要吃之前，一定要先用自來水清洗，蔬菜盡量不要生食，而應炒熟吃，水果的話最好削皮。（圖／取自pixabay）

而防疫期間，相信大家對食物安全都很在意，究竟該如何保障食物安全呢？吳昌騰醫師指出，清洗食物方面，科學的做法是蔬菜水果要吃之前，請先用自來水清洗，這樣可以將附著在表面的病毒過濾掉百分之八、九十；其次，蔬菜記得盡量不要生食，而應炒熟吃，水果的話最好削皮，新冠病毒怕熱，病毒在溫度56℃狀態下30分鐘內能被殺死，而炒菜等溫度能達到100℃甚至更高，病毒能立即被殺死。把食物充分加熱熟透再吃，可以有效地防止被感染。

另外，在清洗生肉方面，美國農業部、英國衛生機構（NHS）建議，生肉不要在水龍頭下沖洗。洗生肉的時候，最好把肉放在固定的容器裡面，比如放在一個專門用來洗肉的盆子裡，然後加水浸洗，這樣既可以洗乾淨一些，也能夠防止把可能攜帶的病毒或者其他致病菌濺到廚房其他食物、餐具上。最後，最重要的就是要注意個人衛生，在烹調處理食物之前、期間及之後，都要注意洗手。清洗食物還不如自己勤洗手重要。當接觸過動物或者動物產品後，注意用肥皂洗手，避免沒有洗手就觸摸眼睛、鼻子和嘴巴；處理熟食和生食之前要注意洗手；上完廁所、吃飯前要注意洗手。（編輯：許苡晴）

▲出門買菜如何避免將病毒帶回家呢？顏俊宇醫師在臉書提出「9建議」。（圖／翻攝自顏俊宇臉書）
▲出門買菜如何避免將病毒帶回家呢？顏俊宇醫師在臉書提出「9建議」。（圖／翻攝自顏俊宇臉書）
▲防疫期間，究竟該如何保障食物安全呢？吳昌騰醫師分享了「4大烹調重點」。（圖／翻攝自吳昌騰臉書）
▲防疫期間，究竟該如何保障食物安全呢？吳昌騰醫師分享了「4大烹調重點」。（圖／翻攝自吳昌騰臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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