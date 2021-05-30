批「傳統市場群聚」惹眾怒　美女主播道歉：防疫理念不變

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宋燕旻指出自己的原則沒有變，即使民眾家中附近的傳統市場再安全再空曠，仍有某處在群聚，不管地點是傳統市場、全聯、家樂福、大潤發、好事多、美廉社、百貨公司還是哪裡，「只要群聚的地點，就該讓我們省思！」
宋燕旻解釋：「很多確診者足跡都顯示，他們也去了全聯，另外也一再看到好事多，滿滿人潮，雖然有實名制噴酒精，如果看到不能保持社交距離，能不進去就暫緩了。」因為「不要群聚、保持好社交距離」是最重要的核心，坦言這種人潮聚集處，只要有一個確診者或無症狀者進入，將宛如星火燎原般一發不可收拾！
另外，宋燕旻也拋出群聚部分市場營業與否的議題，她表示目前娛樂場所、健身房、夜市停業，餐廳不能內用，還有一部分的家長，因為小孩停課的關係在家請「無薪的」防疫照顧假，其實大家都在為了防疫犧牲，「暫控制或是走向徹底大爆發的完全停業，是可以去評估衝擊的！」
貼文一出引起熱議，網友紛紛留言「謝謝妳點出問題，並提供協助解決的辦法。市場攤商們這段時間真的也辛苦了，也有自己的難處。防疫真的是每個人的事情，希望大家可以團結共渡這個難關！」、「謝謝妳的報導，妳並沒有錯，傳統市場的群聚本來就是疫情壓不下來的主要原因。」、「加油，妳沒有錯，美女主播是善意的提醒。」
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