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批「傳統市場群聚」惹眾怒　美女主播道歉：防疫理念不變

▲主播宋燕旻分享傳統市場的真實照片，對民眾群聚感到擔憂。（圖／宋燕旻臉書）
▲主播宋燕旻分享傳統市場的真實照片，對民眾群聚感到擔憂。（圖／宋燕旻臉書）

記者朱曼寧/綜合報導

2021-05-30 10:01:57

2019新型冠狀病毒（COVID-19）本土疫情嚴峻，全台持續維持第三級警戒，各縣市首長倡導民眾非必要勿出門，多數鬧區變得空蕩蕩，但其實近期傳統市場、賣場，人潮慢慢恢復，群聚狀況嚴重，主播宋燕旻昨（29日）就分享一張傳統市場人潮眾多的真實照片，表示：「大家不要自我取暖，其實買菜可以利用網路、分流。」貼文曝光後，引來部分網友批評宋燕旻不知人間疾苦。對此，她在今（30日）表示：「我的出發點是希望大家正視家中愛去傳統市場的家人、防疫安全的問題，以及高齡長者的確診危險性，希望大家有替代作法，沒有多方思考攤商的難處跟生活困境，在此向他們致歉『對不起』。」

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▲宋燕旻在採訪時拍下的傳統市場人潮。（圖／宋燕旻臉書）
▲宋燕旻在採訪時拍下的傳統市場人潮。（圖／宋燕旻臉書）
宋燕旻指出自己的原則沒有變，即使民眾家中附近的傳統市場再安全再空曠，仍有某處在群聚，不管地點是傳統市場、全聯、家樂福、大潤發、好事多、美廉社、百貨公司還是哪裡，「只要群聚的地點，就該讓我們省思！」

宋燕旻解釋：「很多確診者足跡都顯示，他們也去了全聯，另外也一再看到好事多，滿滿人潮，雖然有實名制噴酒精，如果看到不能保持社交距離，能不進去就暫緩了。」因為「不要群聚、保持好社交距離」是最重要的核心，坦言這種人潮聚集處，只要有一個確診者或無症狀者進入，將宛如星火燎原般一發不可收拾！

另外，宋燕旻也拋出群聚部分市場營業與否的議題，她表示目前娛樂場所、健身房、夜市停業，餐廳不能內用，還有一部分的家長，因為小孩停課的關係在家請「無薪的」防疫照顧假，其實大家都在為了防疫犧牲，「暫控制或是走向徹底大爆發的完全停業，是可以去評估衝擊的！」

貼文一出引起熱議，網友紛紛留言「謝謝妳點出問題，並提供協助解決的辦法。市場攤商們這段時間真的也辛苦了，也有自己的難處。防疫真的是每個人的事情，希望大家可以團結共渡這個難關！」、「謝謝妳的報導，妳並沒有錯，傳統市場的群聚本來就是疫情壓不下來的主要原因。」、「加油，妳沒有錯，美女主播是善意的提醒。」

▲指揮中心今（29）日公布有320例本土確診、166例校正回歸，目前全台累計有6474例、累計死亡有87例。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心昨（29）日公布有320例本土確診、166例校正回歸，目前全台累計有6474例、累計死亡有87例。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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