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居家生活 / 簡單一招改善睡眠品質！研究：擺盆綠色植栽能降低「壓力賀爾蒙」皮質醇

居家生活 / 簡單一招改善睡眠品質！研究：擺盆綠色植栽能降低「壓力賀爾蒙」皮質醇
居家生活 / 簡單一招改善睡眠品質！研究：擺盆綠色植栽能降低「壓力賀爾蒙」皮質醇

Heho健康

2021-05-30 10:01:30

現代人睡前都忍不住還是想滑滑手機，作為睡前最後一件事情，但已有多項研究指出這行為會大大的影響人們睡眠品質。那睡前到底該做什麼好呢？如今一項最新研究表明，不妨在床頭上幾株盆栽，有助改善睡眠品質，因為植物顏色、香氣都有幫助減壓。

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綠色植物對人產生正面影響！顏色、氣味調節人的情緒

知名太空員瓦倫丁·烈傑夫（Valentin Lebedev）曾透露，當他準備要睡覺前，都會親近自己照顧的盆栽，把盆栽當作寵物一樣照顧，而這樣做確實幫助他擁有更好的睡眠品質，聽起來好像不可思議，但如今已經有科學佐證。

一項來自北京航空航天大學的研究發現，擺放幾株盆栽可能可以讓你睡得更好，因為植物具有鎮定、降低皮質醇的效果。研究人員分別對三種植物進行實驗，測試者在睡覺前與不同種類的植物互動，包含香菜、草莓與油菜花。



研究人員從觀察測試者的睡眠狀況發現，綠色植物特別對測試者產生正面影響，植物透過顏色和氣味調節人類情緒和睡眠，他們推論其實因為人的情緒和睡眠彼此緊密相連，但心情放鬆下來自然也睡得比較好，自然而然幫助試測者達到放鬆與舒緩情緒。

與植物互動15分鐘就能降低皮質醇！推薦這 4 類植物

此外，他們也發現這種方法，對於在長期隔離的環境下的人也有幫助（例如太空人、監獄內的人），像是草莓在改善情緒方面的效果比油菜花和香菜更好，而香菜可能會幫助人們快速入睡，提高睡眠效率。



事實上自然環境對於人類促進健康有顯著重要作用，植物可以改善人類的情感、認知、身體和社會功能，其中《Healthline》指出，睡前與綠色植物互動 15 分鐘能降低「壓力賀爾蒙」皮質醇，已達到減少入眠時間，以及片段甦醒的時間，其中有四種類植物特別有效：

  • 有綠葉的植物，例如：黃金葛、印度橡膠榕。
  • 有花朵的植物，尤其是黃色與白色花朵。
  • 可食用的植物，例如：草莓與九層塔。
  • 有舒壓香氣的植物，例如：紫丁香與香水樹。
即便一整天忙碌下來，可能睡前花點時間欣賞植物，也是有益的。根據 2017 年四川農業大學的一項研究表明，僅看竹子超過 3 分鐘，也能對成年人產生放鬆作用，甚至降低血壓和焦慮症。

不妨從今天開始在生活中空間內，擺入室內植物，從中得到植物力量，讓生活更加健康。

參考資料

Synergistic effects of edible plants with light environment on the emotion and sleep of humans in long-duration isolated environment

Psychophysiological Effects of Bamboo Plants on Adults

Put Plants in Your Room for Better Sleep, According to Astronauts

文 / 王芊淩  圖 / 何宜庭



本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 居家生活 / 簡單一招改善睡眠品質！研究：擺盆綠色植栽能降低「壓力賀爾蒙」皮質醇

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