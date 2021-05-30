鄭文燦PO照：不再車水馬龍　網狂求一事：不處理恐成破口

國內疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心昨（29）日又公布新增320例本土個案，以及校正回166例，總計493例，確診個案中新增21例死亡。對此，桃園市長鄭文燦今天一早就在臉書貼出一張幾乎沒人的街道照片，並直說「不再像以往一樣車水馬龍」，而畫面曝光，網友紛紛請求「一件事」，擔憂這部分會成為防疫破口。





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鄭文燦今早在臉書PO出一張照片，並寫道「各位市民朋友，大家早安。熟悉的街道，不再像以往一樣車水馬龍，那是因為，每一位市民朋友，都盡力地待在家裡，一起對抗疫情的肆虐。感謝每一位市民朋友的配合，週末雖然不能到處出遊，不能隨意逛街，但是我知道，大家都在為桃園、為台灣盡一份心力。」





▲桃園市長鄭文燦今（30）早在臉書貼出一張幾乎沒人的街道照，並直說「不再像以往一樣車水馬龍」，而畫面曝光，網友紛紛請求「一件事」，擔憂這部分會成為防疫破口。（圖／翻攝自鄭文燦臉書）

鄭文燦表示，「謝謝各位市民朋友，待在家雖然難受，但這段期間，對自己、對家人、對朋友，都是較好的防疫方式。少出門可以減少群聚，減少接觸，避免自己碰觸到未知的可怕病毒。我也要感謝每個人，和我們一起堅守自己的崗位，待在家中少出門，做好應該做的防疫措施，我們一起將疫情感染範圍防堵到最小，一起守下這道防線！」





而此照片一出，網友則紛紛請求市長「嚴格控管大賣場與市場的人數和分流」，「傳統市場也許不是這樣...」、「傳統市場是可能的防疫破口，請市府團隊想想怎麼避免採買人潮聚集，別當沒看到」、「去市場、大賣場拍比較寫實...政府可不可以管制，長輩超級愛去根本破口！」、「市長早安：傳統市場、大賣場跟超市是最需要控管人潮的地方，麻煩市長想辦法處理，謝謝！」、「可以請市場和大賣場除了實聯制和口罩，務必嚴格控管人數和分流嗎？讓大家保持適當的社交距離不要人擠人」、「以雙北確診情況，很多都是在賣場和市場交叉感染。請市長盡快想出如何管理及分流傳統市場採買人潮」。（編輯：許苡晴）



