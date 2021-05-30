NBA／公鹿4比0橫掃熱火寫紀錄 字母哥守住巴特勒有功
公鹿「字母哥」Giannis Antetokounmpo今(30)日在首輪系列賽G4繳出季後賽首次「大三元」，率隊以120:103擊敗熱火，將對手橫掃出局，而熱火也留下難堪紀錄，自1984年以來第3繫上季爭冠，下季首輪就止步的球隊。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-05-30 10:00:17｜2021-05-30 10:45:07
字母哥今天繳出20分15助攻及12籃板，完成個人在季後賽的首次大三元、加上全隊4人得分破20分大關，聯手率隊挺進次輪，公鹿上季遭熱火以1:4淘汰，本季公鹿復仇成功，以4:0橫掃熱火。
反觀熱火，「士官長」Jimmy Butler雖同樣繳出「大三元」但僅有12分10籃板10助攻，全隊以Bam Adebayo的20分14籃板為最佳，下半場遭公鹿打爆，無力反攻。
公鹿主帥Mike Budenholzer(巴特勒)稱讚字母哥防守Butler有功，後者在季後賽場均僅拿到14.5分，「要守住Butler那樣的球員，必須要下很多功夫，對Giannis來說，他非常自律且有競爭性，這讓他變得很特別。」
NBA在1984年將季後賽球隊分成東、西區各8隊、共16隊規模後，只有2007年熱火、2012年獨行俠前一年拿下冠軍，隔年首輪出局，但今年熱火更慘，去年收下亞軍，今年在首輪就草草出局。