疫情擴散、醫療滿載　多家壽險業放寬住院治療理賠認定

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國壽亦啟動3大措施，包括可透過視訊錄音錄影方式投保，放寬確診者理賠給付原則等，讓客戶及業務人員都能在更安全的環境下完成新契約投保服務，與民眾「疫」起守護台灣。國壽將原法規規定必須「親晤親簽」的程序，改為由業務員以視訊錄音錄影方式向客戶確認身份及投保意願，客戶只需簽署相關文件如要保書、遠距投保同意聲明書等，並完成視訊錄音錄影，再以拍照或掃描上傳、傳真、E-mail等方式回傳國泰人壽，即可完成辦理，後續待疫情趨緩，降至二級警戒以下時，再交齊紙本文件即可。
此外，國壽也針對新冠肺炎保戶的理賠採從寬給付原則。除了放寬醫療險，法定傳染病的理賠範圍，只要保單條款有「加護病房住院保險金」的保障，因新冠肺炎入住「負壓隔離病房」者，國壽將從寬比照加護病房住院予以理賠，提供全面保障。如果醫療險保戶經醫師診斷確診，必須入住醫院並辦理住院手續，但卻遇到醫院滿載而入住防疫旅館或檢疫所，只要保戶提供3項證明文件：確診新冠肺炎診斷證明書、隔離治療通知書、檢疫所或防疫旅館入住證明，就可申請住院保險金。
富邦人壽同樣提供多項應變措施包括續期保費緩繳、保單借款利息緩繳、傳真或Email受理特定保全服務、保險理賠採「從新從優」原則、並提供「確診關懷慰問金」，擴大對象涵蓋全台醫護、防疫人員，亦包含受政府徵召支援防疫的退休醫護人員等，其中針對此次確診新冠肺炎保戶，療程中若入住負壓隔離病房，將比照加護病房的標準給付，原需住院接受治療的保戶，惟因本次疫情而經醫囑建議，改採醫院門診或急診方式治療者，將從寬視為住院，依其病況及療程給付住院醫療保險金。另有購買手術保障保戶，因治療必要施行插管處置者，比照氣切手術給付手術醫療保險金，提高保戶的保障內容。
此外，已投保住院醫療險（無論日額型或實支實付型）的保戶，若感染新冠肺炎住院者，不論投保時間、只要是富邦人壽保戶，採「從新從優」原則，依條款約定給付項目辦理理賠，不視為除外責任，讓保戶擁有完整的醫療保障、安心接受治療。同時，富邦人壽給予確診保戶及時關懷，不僅提供確診感染新冠肺炎之保戶6千元（如同時為防疫與醫護人員則給付3萬至5萬元），亦擴大慰問金給付對象，涵蓋非保戶但為醫護與防疫人員，包括醫師、護理師和疫調檢驗防疫人員（受政府徵召的退休醫護協助防疫者亦適用）等，確診者也將提供3萬元慰問金表達關心。
遠雄人壽也擴大理賠服務範圍，若保戶經醫師診斷確定罹患新冠肺炎，且必須入住醫院並辦理住院手續，卻因醫院病床滿載而轉往集中檢疫所或防疫旅館進行治療(不含居家隔離或居家檢疫)，保戶只要提供確診新冠肺炎診斷證明書、隔離治療通知書、集中防疫所或防疫旅館的入住證明3文件，遠雄人壽則融通給付住院日額醫療保險金(不含加護病房、在家療養、住院前後門診等條款約定之其他保險金的給付)。
為配合政府防疫政策，維護客戶及員工健康與安全，自5月31日起，遠雄人壽台北、台中、高雄服務中心營業日服務時間調整為上午8時30分至下午3時:30，客戶如有辦理保單借款、契約變更、理賠與繳費需求等服務，可多加利用官網保戶專區或遠雄人壽行動APP線上辦理，減少面對面接觸機會。
南山人壽也啟動4大措施，包括保戶關懷服務、房屋貸款紓困、櫃檯服務及新契約體檢因應措施，其中在理賠作業部分，所有醫療保險商品都已把法定傳染病列為保障範圍，若保戶不幸感染新冠肺炎，南山人壽除依約給付醫療保險金外，於保戶入住負壓隔離病房期間，將比照入住加護病房給付標準辦理，讓保戶安心接受治療、早日康復。針對有投保手術保障的保戶，若因新冠肺炎治療必要而施行插管處置者，比照氣切手術給付手術醫療保險金，協助保戶一起安心渡過疫情，而投保住院醫療險保戶，若住院治療且符合相關規範，即可申請最高5日，上限新台幣5萬元住院關懷預付保險金。
此外，入住集中檢疫所或防疫旅館視為住院，南山人壽說明，檢疫所與防疫旅館原非醫療機構，但考量醫療能量可能不足，若保戶經醫師診斷確診，且必須入住醫院並辦住院手續卻因醫院滿載而轉往防疫旅館、檢疫所進行治療，則視同符合保單條款住院的定義，只要提供新冠肺炎確診診斷證明書、集中防疫所或防疫旅館的入住證明文件，就可申請住院日額醫療保險金。
南山人壽也提供「保險金扣抵醫療費用」服務，若保戶入住台北榮民總醫院、台安醫院、萬芳醫院、書田診所、潤弘診所、童綜合醫院、中國醫藥大學附設醫院、中國醫藥大學兒童醫院、彰化基督教醫療體系、秀傳醫療體系、阮綜合醫院、長庚醫療體系、恩主公醫院、聯新國際醫院、和信治癌中心醫院等醫療院所，南山人壽經保戶授權取得保戶就醫診斷資料後，提供保戶「現場理賠、當場扣抵、安心出院」的貼心服務，簡化保戶出院後向醫院申請醫療單據與診斷證明書流程，提供更即時、便捷的理賠服務。
保德信人壽亦擴大融通因確診新冠肺炎經醫師診斷確診且必須入住醫院並正式辦住院手續，卻因醫院滿載無法入院治療而轉往防疫旅館、集中檢疫所進行治療，視同符合保單條款住院之定義，可申請住院日額醫療保險金。另為加強防疫，保德信人土壽啟動零接觸投保、理賠和保全服務，在不影響保戶投保及完成各項保險服務的權益，同時兼顧風險控管及人員安全，提供視訊、電話或email申請等暫行措施。
保德信人壽指出，新冠肺炎的病程發展迅速，當保戶入住集中檢疫所或防疫旅館時，因集中檢疫所或防疫旅館非醫療機構，僅為隔離管理或篩檢之用，無提供治療行為，而是由護理人員監控患者病情，此時並不符合原本公司保單條款住院之定義，但當體況一旦惡化後續轉進醫院接受治療，經醫師診斷確診且必須入住醫院並正式辦住院手續，卻因醫院滿載無法入院治療而轉往防疫旅館、集中檢疫所進行治療，將可融通視同符合保單條款住院定義，保戶只需提供確診診斷證明書、隔離治療通知書及集中防疫所、防疫旅館的入出住證明三項文件，即可申請住院日額醫療保險金。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。