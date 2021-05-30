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疫情下家庭暴力恐增加　臨床心理師5招助放鬆情緒

疫情下家庭暴力恐增加　臨床心理師5招助放鬆情緒
疫情下家庭暴力恐增加　臨床心理師5招助放鬆情緒

健康醫療網

2021-05-30 10:31:01

【健康醫療網／記者林怡亭報導】國內COVID-19疫情持續嚴峻，各級學校停課，許多人改為居家辦公，根據國外經驗發現，因封閉政策實施，家庭暴力的通報量也隨之增加。

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疫情影響心情　適當紓解壓力很重要

民眾憂心疫情影響，壓力指數驟升，建議適時覺察自己的情緒，並維持日常作息正常，可多利用視訊、電話保持適當社交：若無法舒緩壓力，可撥打1925安心專線，而當發生或聽聞家暴事件，可立即撥打110或113保護專線。

5步驟照顧好情緒　防疫減少摩擦

大林慈濟醫院臨床心理中心游凱勛臨床心理師表示，在臺灣疫情逐漸嚴峻的情況下，為了避免經濟問題、不確定性等社會性問題及因封鎖政策所累積的情緒壓力及日常摩擦，提升家庭暴力發生的風險，民眾在做好防疫情況下，也希望能照顧好自己的心情，以下提供大家如何因應自己情緒壓力簡單步驟：

 (1) 覺察自己的情緒：

面對疫情傳播、經濟及照顧家人壓力，我們會有許多情緒，適當地感受自己的情緒，在感到不舒服的時候試著問自己怎麼了，感受自己的身體緊繃、想法和情緒感受，來減低受到情緒影響自己的行為。

 (2) 照顧自己的情緒：

當感受到自身有太多的負向情緒時，可能會影響我們的行為或判斷，這時不妨轉移注意力，暫時不關注疫情相關訊息或是離開壓力現場，做一些自己喜歡或是能讓自己平靜的事情，如玩遊戲、寫日記、腹式呼吸等，讓自己的情緒稍微得到舒緩。

 (3)維持生活日常作息：

面對疫情影響，生活充滿不確定感，這時維持生活的日常作息，有助於抓回生活的主控權，讓自己能在這個不確定的時代，掌控自己的生活，可以試著把一些原本戶外的活動，以室內的方式進行。

 (4)適當的社會連結：

雖然因為疫情需要減少外出，但現在科技發達，可利用視訊、電話等方式來維持社交連結，在需要時，和親朋好友保持聯絡，能互相支持，減低情緒壓力。

 (5)求助專業：

當上述方法仍無法舒緩情緒壓力，可撥打1925安心專線，讓專業人員協助您調整情緒。若在疫情期間，仍有家庭暴力的發生，基於家庭暴力零容忍之精神，如發生或聽聞家暴事件，可立即撥打110或113保護專線，尋求相關單位協助。



資料來源：健康醫療網 疫情下家庭暴力恐增加　臨床心理師5招助放鬆情緒

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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