音樂老師甜美嗓音「直笛教學」引百萬觀看 感情狀態曝光
2019新型冠狀病毒（COVID-19）本土疫情嚴峻，全國宣布停課不停學，不少學校推出線上教學，日前一名宜蘭羅東的國小音樂老師「珍妮花」，在YouTube上po出直笛教學影片，本來應該只有不到30人的觀看，卻意外爆紅，至今已超過100萬人次瀏覽，感情狀態也隨之曝光。
記者朱曼寧/綜合報導
2021-05-30 10:41:18｜2021-05-30 11:21:10
珍妮花在本月21日上傳的影片「羅東鎮公正國小五年級音樂課線上教學影片（5/24-5/28）」引起熱烈討論，影片中可見，珍妮花老師長相甜美，用溫柔地嗓音教導學生用直笛吹奏《秋蟬》。
綜合媒體報導，珍妮花表示是宜蘭縣某國小音樂科代課老師，因為原本使用的線上系統視訊教學，每個人網速不同導致效果不佳，於是改用YouTube教學，沒想到意外爆紅。
珍妮花被朋友告知才了解影片被轉發臉書社團，影片下方留言也出現不雅字眼，因此緊急關閉留言區功能，而她透露5年前和職業軍人結婚，目前育有1女1子，本身也是畢業自任教的國小，從小就學鋼琴直到高三，由於考量到學音樂花費太高，後轉念應用外語系，不過現在因為支教學影片爆紅，讓她相當開心音樂專業能派上用場。
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