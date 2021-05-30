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音樂老師甜美嗓音「直笛教學」引百萬觀看　感情狀態曝光

▲音樂老師珍妮花教學直笛影片，意外爆紅。（圖／珍妮花YouTube）
▲音樂老師珍妮花教學直笛影片，意外爆紅。（圖／珍妮花YouTube）

記者朱曼寧/綜合報導

2021-05-30 10:41:18｜2021-05-30 11:21:10

2019新型冠狀病毒（COVID-19）本土疫情嚴峻，全國宣布停課不停學，不少學校推出線上教學，日前一名宜蘭羅東的國小音樂老師「珍妮花」，在YouTube上po出直笛教學影片，本來應該只有不到30人的觀看，卻意外爆紅，至今已超過100萬人次瀏覽，感情狀態也隨之曝光。

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珍妮花在本月21日上傳的影片「羅東鎮公正國小五年級音樂課線上教學影片（5/24-5/28）」引起熱烈討論，影片中可見，珍妮花老師長相甜美，用溫柔地嗓音教導學生用直笛吹奏《秋蟬》。

▲音樂老師珍妮花教學直笛影片，意外爆紅。（圖／珍妮花YouTube）
▲珍妮花是宜蘭縣某國小音樂科代課老師。（圖／珍妮花YouTube）
綜合媒體報導，珍妮花表示是宜蘭縣某國小音樂科代課老師，因為原本使用的線上系統視訊教學，每個人網速不同導致效果不佳，於是改用YouTube教學，沒想到意外爆紅。

▲音樂老師珍妮花教學直笛影片，意外爆紅。（圖／珍妮花YouTube）
▲珍妮花已婚，目前育有1女1子。（圖／珍妮花YouTube）
珍妮花被朋友告知才了解影片被轉發臉書社團，影片下方留言也出現不雅字眼，因此緊急關閉留言區功能，而她透露5年前和職業軍人結婚，目前育有1女1子，本身也是畢業自任教的國小，從小就學鋼琴直到高三，由於考量到學音樂花費太高，後轉念應用外語系，不過現在因為支教學影片爆紅，讓她相當開心音樂專業能派上用場。

▲指揮中心今（29）日公布有320例本土確診、166例校正回歸，目前全台累計有6474例、累計死亡有87例。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心昨（29）日公布有320例本土確診、166例校正回歸，目前全台累計有6474例、累計死亡有87例。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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