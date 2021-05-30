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中國新增11例境外確診　廣東13例本土無症狀

▲中國廣東29日新增13例本土無症狀患者，荔枝灣4處社區被列為「中風險地區」。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國廣東29日新增13例本土無症狀患者，荔枝灣4處社區被列為「中風險地區」。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-05-30 12:22:25

（中央社台北30日電）中國29日新增11例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，都是境外移入。之前出現疫情的廣東沒有新增確診，但增加13例本土無症狀感染者。

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據廣東省衛健委，這13例無症狀感染者有12例在廣州，1例在佛山。目前廣東省共有43例確診住院。

廣東近期出現零星確診，傳播速度卻相當快。確診人數最多的廣州市29日宣布，將廣州荔灣區內4處社區列為中風險地區。而廣州市內涉及防控區域的地鐵和大眾運輸車站，則實行只出不進、只下不上的措施。

中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，29日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例11例，均為境外移入病例，分別為上海5例、福建2例、內蒙古1例、廣東1例、四川1例、陜西1例。

境外移入現有確診病例295例，現有疑似病例2例。累計確診病例6044例，累計治癒出院病例5749例，無死亡病例。

無症狀感染者新增22例，其中境外移入9例，本土13例。當日解除醫學觀察13例，尚在醫學觀察的無症狀感染者412例，境外移入占363例。

截至5月29日24時，中國大陸現有確診病例319例，累計治癒出院病例8萬6117例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬1072例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者102萬4113人，尚在醫學觀察的密切接觸者7841人。

香港特別行政區累計確診1萬1837例，其中出院1萬1571例，死亡210例；澳門特別行政區累計確診51例，49例已出院。（編輯：翟思嘉）1100530

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