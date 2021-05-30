煮蛋花湯最忌水沸後就淋蛋液！多做1步口感佳：一喝愛上

雞蛋幾乎是每個人家中冰箱必備的食材，不僅富含營養價值，烹飪方式又多元，除了蒸蛋、煎蛋，搭配各種蔬菜炒著吃外，還可以煮成蛋花湯，無論是早餐、午餐或晚餐，出現在餐桌上的機率都是很高的。不過，蛋花湯看似簡單易煮，其實也暗藏學問！近日搜狐美食專欄《小茉莉美食記》就指出，煮蛋花湯時，最禁忌直接在水滾開後就立刻淋入蛋液，水沸騰後記得多做「這一步」，這樣煮出來的蛋花湯口感更鮮嫩，保證一喝就愛上。

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《小茉莉美食記》表示，蛋花湯雖然簡單，但是不少人在家自製時，往往會遇到各種各樣的問題，要麼做出來的蛋花結成大塊沉底；要麼蛋花吃起來很老，或是蛋花湯有很重的腥味，其實看似簡單易上手的入門料理「蛋花湯」，也需要一些小技巧的，他並傳授「3撇步」，只要照著做，保證能輕鬆做出漂亮又鮮嫩、可口又無腥味的蛋花湯。

▲蛋花湯。（圖／NOWnews資料照）

《小茉莉美食記》指出，做蛋花湯之前，首先要將雞蛋打入碗中，並將蛋液充分攪散，使蛋清與蛋黃完全混合均勻，這樣在後續做蛋花湯時才更容易做出輕薄均勻的蛋花。其次是最重要的一點，切記「水開後不能直接淋入蛋液，要先加入水澱粉 （可用玉米粉或玉米粉加水）煮至沸騰」，這樣可以改變水的結構和密度，之後再淋蛋液就能起到緩衝作用，避免蛋液結塊，影響口感。





此外，在淋蛋液前要先降溫，水煮沸後溫度是很高的，直接淋蛋液也很容易結塊，且先下過的蛋花會變老，因此要調成小火後再淋入蛋液，並且不斷攪拌，這樣才能使形成的蛋花非常均勻，最後，記得凝固後要立即關火，如此便能保持蛋花鮮嫩口感。（編輯：許苡晴）



