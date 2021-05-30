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蹲公園吃飯！遭大媽怒譙「沒公德心」　外送員曝心聲氣炸

▲有外送員到空曠處脫口罩吃飯，卻遭路過的大媽怒罵「沒公德心」。（示意圖，圖中人物與本文無關／NOWnews資料照片）
▲有外送員到空曠處脫口罩吃飯，卻遭路過的大媽怒罵「沒公德心」。（示意圖，圖中人物與本文無關／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-05-30 11:34:36

隨著台灣疫情嚴峻，全國第三級疫情警戒延長至6/14，不少民眾選擇減少外出，對於外送的需求也逐漸增加。不過，就有外送員抱怨，自己配合政府規範到空曠處用餐，卻被一名大媽大罵「沒有公德心」，讓他感到生氣又無奈，忍不住直呼「吃飯錯了嗎？到底要我們怎樣？」貼文引起熱議。

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原PO日前在臉書社團《爆怨2公社》表示，自己忙到下午5點才吃中餐，但他只能找沒有人的公園吃飯，還要忍受蒼蠅蚊子的騷擾。想不到才吃一半，卻有位大媽走過來對他大罵，「現在疫情那麼嚴重，怎麼那麼沒公德心，還不戴口罩，要是我有病毒傳染給人家怎麼辦？」

原PO聽完立刻痛罵，「政府有規定，外送員可以在空曠處把口罩拿下來吃飯，妳在罵什麼？有問題嗎？」而大媽被狂吼後，就低頭默默離去。他接著解釋，自己當天挑選是無人的公園，後來因為被大媽辱罵，才打開手機錄下對方的行徑，也忍不住質疑「已經配合到空曠處吃飯了，到底要我們怎麼樣？要去天上吃飯就是了嗎？」

▲原PO指出，已經配合在空曠處吃飯了，沒想到還是被大媽怒罵，讓他生氣又無奈。（圖／翻攝自《爆怨2公社》
▲原PO指出，已經配合在空曠處吃飯了，沒想到還是被大媽怒罵，讓他生氣又無奈。（圖／翻攝自《爆怨2公社》 ）
事後，原PO也補充，自己到空曠處吃飯時，都會自備酒精消毒現場，而且外送員其實更怕病毒，酒精還噴得比一般人兇，500ml一瓶只有2天就噴完，回到家更是全部消毒，再直奔浴室洗澡，結果還受到這種遭遇，真的讓人生氣又無奈。

貼文曝光後，網友也紛紛回應，「真的辛苦了！現在連吃個飯喝個水都要戰戰兢兢」、「這種正義魔人真的很討厭」、「辛苦你們了，為了生活而冒險」、「物流路過…挺一個」、「假正義魔人真的很討厭」、「個人覺得大嬸比較危險」、「都去空曠的空間用餐，吃東西不脫口罩是要怎麼吃，大嬸也都不會看狀況」、「無知大媽很可怕」。

針對「外送員能在戶外脫口罩吃飯」的問題，指揮中心就曾回覆，「戶外工作的勞工」在保持社交距離的前提下，可以脫口罩吃飯、喝水，畢竟這是基本生活所需，要找到適當地點用餐也不是件容易的事，不過其餘時間都須戴上口罩。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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