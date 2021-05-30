蹲公園吃飯！遭大媽怒譙「沒公德心」　外送員曝心聲氣炸

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原PO聽完立刻痛罵，「政府有規定，外送員可以在空曠處把口罩拿下來吃飯，妳在罵什麼？有問題嗎？」而大媽被狂吼後，就低頭默默離去。他接著解釋，自己當天挑選是無人的公園，後來因為被大媽辱罵，才打開手機錄下對方的行徑，也忍不住質疑「已經配合到空曠處吃飯了，到底要我們怎麼樣？要去天上吃飯就是了嗎？」
事後，原PO也補充，自己到空曠處吃飯時，都會自備酒精消毒現場，而且外送員其實更怕病毒，酒精還噴得比一般人兇，500ml一瓶只有2天就噴完，回到家更是全部消毒，再直奔浴室洗澡，結果還受到這種遭遇，真的讓人生氣又無奈。
貼文曝光後，網友也紛紛回應，「真的辛苦了！現在連吃個飯喝個水都要戰戰兢兢」、「這種正義魔人真的很討厭」、「辛苦你們了，為了生活而冒險」、「物流路過…挺一個」、「假正義魔人真的很討厭」、「個人覺得大嬸比較危險」、「都去空曠的空間用餐，吃東西不脫口罩是要怎麼吃，大嬸也都不會看狀況」、「無知大媽很可怕」。
針對「外送員能在戶外脫口罩吃飯」的問題，指揮中心就曾回覆，「戶外工作的勞工」在保持社交距離的前提下，可以脫口罩吃飯、喝水，畢竟這是基本生活所需，要找到適當地點用餐也不是件容易的事，不過其餘時間都須戴上口罩。（編輯：許智超）
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