特斯拉又在中國碰壁！政府部門下令員工有車快轉賣

美國知名電動車品牌特斯拉（Tesla）近期不斷在中國碰壁，早前中國媒體接連報導特斯拉汽車的煞車存在瑕疵、自動駕駛用的攝像頭可能影響國家安全，中國當局甚至禁止軍方人員及其家屬駕駛特斯拉。近日《彭博社》報導，中國地方政府也下令人員擁有駕駛特斯拉的情況，禁止敏感部門員工開特斯拉進入辦公區域，甚至要求員工轉賣車輛。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-05-30 11:50:55
《彭博社》28日報導，浙江和廣州政府早前對政府公務員進行調查，知情人士透露，當地政府禁止工作人員駕駛特斯拉電動車進入某些敏感地區。總部位於北京的中國國家氣象局也告知部門員工不要購買特斯拉電動車，已經購車的人則被要求將所有權轉給另一個人。同時，中共宣傳部門也在檢查員工及其家人是否擁有特斯拉電動車。
今年3月，中國軍方指控特斯拉電動車搭載的攝像鏡頭，可能存在國安疑慮，因此禁止特斯拉接近部分軍事設施。面對中國軍方的指控，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）回應時強調，車輛收集的數據絕不會用於間諜行為；特斯拉北京分公司也發表聲明表示，車內設置的攝像頭在北美以外的地區不會啟動，在美國的車主也可以自行選擇是否要使用攝像頭，然而中國政府仍未停止管制特斯拉。
上個月有一名自稱是特斯拉車主的女士在上海車展抗議，特斯拉Model 3「煞車失靈」差點釀成重大意外。從此之後，特斯拉電動車可能存在瑕疵的議題在中國迅速發酵。上週，中國政府還宣布與特斯拉合作調查一起發生於5月7日的電動車車禍事故。
《彭博社》報導指出，面對中國政府與大眾輿論的壓力，特斯拉似乎已經作出讓步。上週二（25）特斯拉宣布將在中國建立更多數據中心，儲存中國用戶的資料，同時開發車輛資訊查詢平台，讓車者可以透過網路查看相關數據。特斯拉還在官方微信（WeChat）刊登徵才廣告，有意在上海、北京招聘數據工程師和資訊安全專家，可見特斯拉正在盡可能消除北京的疑慮。