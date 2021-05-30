NBA／系列賽2比2！拓荒者大勝金塊 還幫37歲甜瓜慶生
首輪季後賽G4，拓荒者今(30)日靠著團隊之力在主場打爆金塊，一哥Damian Lillard(里拉德)只攻下10分也沒差，終場以115:95大勝，系列賽追成2比2平手，球迷還在比賽進行中為「甜瓜」Carmelo Anthony唱生日快樂歌。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-05-30 11:57:02
拓荒者首節就打出氣勢以32:24搶得領先優勢，第三節攻下一波34:11拉開33分差距，在第四節開打之際，場館還播起生日快樂歌，全場球迷幫Anthony慶祝37歲生日，終場無意外拓荒者以20分差獲勝。
Norman Powell攻下全場最高29分，CJ McCollum役助21分，Anthony從板凳出發也貢獻12分3籃板。
此役Lillard雖只拿到10分，但也貢獻8籃板10助攻，上一次他個人得分不超過10分還能贏球是在2015年，有趣地是同樣隊上金塊，「我在比賽中調整自己，不過看到其他隊友手感很好，我也不會硬要出手。」
反觀金塊，年度MVP候選人、當家中鋒Nikola Jokic僅拿到16分，但已是全隊最高，外帶9籃板1助攻，正負值-32為全隊最差，金塊團隊命中率僅34%，主控Jamal Murray重傷無限期缺陣，成金塊致命傷。