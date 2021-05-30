名家論壇》膝關節／《火神的眼淚》拍出消防隊員的困境

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然後，《火神的眼淚》把重點放在去英雄化這個主題。其實這做法就有別那些英雄主義作品，但也更貼切消防元的真實處境。救人成功不代表別人會感謝你，失敗一次卻會被罵一輩子。更可怕的是，消防員必須在自我認同中完成救援任務的同時，還要面對刁民、官僚的雙重壓力，嚴重磨耗對這份神聖職業的尊嚴感。
這戲除了經營多組角色，刻畫單一角色不落俗套，而且還會讓每一個看似枝節段落，意外延伸出對照組。
比如說為了恐龍家長逼迫救護車開快，還要闖紅燈，結果被酒駕者撞上，卻沒料到後面發展出被酒駕者威脅提告求償，討論消防任務中明明必要的闖紅燈都是可受保障，出事情卻要基層扛。相同的，為了救火，屋主不在到底該怎麼破門而入才是正確SOP？結果受到管委會語氣逼迫底下強行破門，卻發現虛驚一場，同樣的，也遭受屋主提告。
更尷尬的就是，因為第一次破門沒照SOP走，結果同樣情況又遇到要破門而入，最後怕再度惹事，只好按照SOP走，最終沒有破門，卻發現裡面發生了悲劇。同時，編導蔡銀娟也透過每一段人物訴說底層或是不被理解者的悲哀，如破門而入後發現上吊的屋主，其實因為同志身份與愛人不被家人理解，最後悲劇，也通常不只一起。
如第一集英勇救火的林柏宏，沒想到他的英勇救人，活下來的，卻成為照顧者的惡夢。朱芷瑩飾演那位悲慘的照顧者，一場大火燒光了家中所有，留下來的母親卻不珍惜女兒付出，不願付出孝心的兒子卻如此念茲在茲。結果又引發另一場悲劇，讓原本就有創傷後壓力症候群的林柏宏從此心力交瘁。
《火神的眼淚》幾乎每一集都是這樣對比每一組人物發生的事情，會對他們帶來多少蝴蝶效應。
溫昇豪扮演困在家庭與職場無法兼顧的男子，家人不諒解他職場上的付出。林柏宏則因為孩提時代目睹哥哥葬身火場從此有了創傷，成為打火英雄也不被家人認可。陳庭妮因為單親媽媽撫養長大，老是被唸說如果當初懷孕生男生，父親就不會拋妻棄子，結果使她樣樣都想比男生強。
其實陳庭妮這角色容易在這群陽剛角色中，獲得較多女性觀眾理解，因為她同時還要處理傳統家庭裡對女性的養育婚嫁壓力，也要追求自己的理想，無奈卻被不屬於消防隊勤務的捕蜂意外，讓她失去上進念頭。至於成為全劇觀眾怒氣抒發值的劉冠廷，他的義憤填膺，敢對抗不照規定來的權勢業者，也惹出了不少麻煩。
《火》劇花更多力氣討論了官僚體系裡的問題，消防隊員做二休一，難得的休假其實也都在處理打火救護之餘的行政雜事。頤指氣使的民代，關心夜店消防安檢沒過，消防人員強行要列缺失，最後民代卻成了在夜店火場中被救的受困者，諷刺萬分。最巧的是，來救他的，還是之前多次被民代當面糾正消防執勤態度不好的劉冠廷。
《火神的眼淚》在許多消防、醫護細節都執行到位，看得出來編導蔡銀娟蹲點花了一年多的田野調查用心，儘管本劇宣稱純屬虛構，但其實每一段章節都是有所本，並非任意杜撰。只是巧妙地用戲劇方式，串起每一段新聞事件背後的起承轉合，更能讓人有所感，原來消防英雄們面對官僚、刁民、媒體投訴，這些才是扭曲他們執勤奮鬥的關鍵。
●作者：膝關節／影評人
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