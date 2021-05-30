挨批配給警察的疫苗量少 高市衛生局：已再撥500劑
這一批15萬劑AZ疫苗，高雄市獲配的量是2.1萬劑，但臉書專頁「靠北警察」出現一篇貼文，批評高雄「疫苗分到2.1萬劑，結果第一線外勤警察只有500個名額，這像話嗎？」，對此高雄市衛生局簡任技正潘炤穎今（30）日表示，所有防疫人員都採分批接種，警察人員的部分今天也再撥了500劑疫苗，所以這批疫苗在警察人員部分接種的數量是1,000劑。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-05-30 12:11:00
潘炤穎指出，此次中央流行疫情指揮中心配付2.1萬劑疫苗，高雄市首先挪出1.8萬劑，配給高雄市23家指定的隔離醫院跟採檢醫院專責醫院所有的醫護人員，還包含第一線的醫護人員、快篩站支援的醫護等，其餘的3,000劑在陳其邁市長的指示之下，防疫人員優先，包含警消以及防疫旅館、防疫計程車，以及第一線有關於從事防疫工作、包含整個清潔隊員等都會列入疫苗的施打。
潘炤穎說，相關的實證顯示，接種疫苗之後可能會有一段時間的不舒服，可能會沒辦法出勤，因此，所有的防疫人員都採分批接種，而從警察局獲得的名單來看，需要施打疫苗的警察人員總數大概有2,000到3,000人左右，如果一次全部接種可能會造成警勤調度上的一些困難，所以跟警察局協議分批接種。
潘炤穎強調，目前接種警察人員已接種了500劑，針對基層員警的反應，衛生局也從醫護人員臨時不適合或無法接種疫苗的部分，撥出500劑給警察人員接種，所以這批2.1萬劑的AZ疫苗，在警察人員部分接種的是1,000劑。
高雄市衛生局也說，後續根據中央流行疫情指揮中心配付的計畫，第2批的AZ疫苗會在6月1日到貨，這個部分也會按照接種順序，陸續通知應施打的防疫同仁接種，預計在配付的這兩批疫苗當中，會將高雄在第一線執行直接防疫工作的，包含警、消、環保、民政等，這些在防疫團隊裡面經常一起面對一切未知風險的單位同仁接種完畢。
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