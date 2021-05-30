紓困4.0增孩童家庭防疫補貼 蘇揆拍板6／15開始發放
行政院長蘇貞昌今（30）日上午8點於行政院召開紓困工作會議，表示若立法院若能在下週一3讀通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正草案，那行政院則會在6月3日提出特別預算案，並完整對外宣布各種紓困方案的具體内容。蘇貞昌表示，紓困4.0除了新增的孩童家庭防疫補貼，預計於6月15日起始啟動發放外，其他的紓困措施，原則上皆自6月4日統一開始發放或受理，並要求各部會降低業務辦理過程可能發生群聚的機會。
記者劉育辰／綜合報導
2021-05-30 12:15:29
行政院發言人羅秉成今日表示，紓困4.0規劃要發放給每位孩童1萬元的家庭防疫補貼，但由於涉及約250萬人，需較多的準備時間，也基於分流的考量，會中蘇貞昌拍板在6月15日停課期結束後開始發放，且3級疫情管制期結束前出生的新生兒，都可以領取這筆補貼，具體作業方式及內容，責成財政部、教育部與政務委員唐鳳設計線上申領、臨櫃流程最簡化，以減少第一線受理人員的負擔。
另外，這波疫情擴及層面甚廣，本次針對自營工作者的紓困，無論是已投保或未投保的民眾，蘇貞昌也請衛福部和勞動部根據去年資料做好匯入帳戶和通知的準備作業，並就新增的申請對象，簡化審查流程、增加線上申請服務，以降低臨櫃申請的人流；漁民紓困的部分，已在去年紓困作業時建立帳戶的，也都直接入帳，少部分無帳戶的農漁民，也請農委會輔導各農業金融單位做好臨櫃受理服務，以及人流管制的防疫措施。
蘇貞昌表示，這次紓困作業將齊一腳步在6月4日開始發放，許多不會使用網路銀行的民眾在獲得現金入帳後，想必會有人到各金融單位臨櫃或到ATM刷存摺，蘇貞昌也特別請各金融機構在開始發放日起，務必做好人流管制及ATM與櫃枱的防疫清消。
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