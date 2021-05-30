我是廣告 請繼續往下閱讀
除了掌握孩子護眼原則，也要兒童齲齒問題，尤其久坐、缺乏運動下甜食飲料樣樣來，不僅可能造成肥胖，也可能埋下齲齒危險因子。臺北市政府衛生局指出，兒童含糖食物攝取頻率、含糖飲料攝取等都與兒童齲齒有顯著相關，因此建議兒童使用之含氟牙膏之氟化物濃度應為1,000ppm以上，正確使用含氟牙膏，父母也應協助孩子在睡前潔牙，每次潔牙時間需達2分鐘以上。
宅在家別忽略孩子健康 天天五蔬果且多運動
衛生局說明，宅在家的同時也別忽略孩子健康，除了掌握天天五蔬果，且多吃多元化食物，其中也要注意攝取足夠的維生素A、B、C，以及深黃色、深綠色蔬果，重要是養成運動習慣，每天至少進行60分鐘中度至重度體能活動，並讓孩子養成規律生活習慣，避免熬夜外，每天也應至少睡足8小時。
發現孩子疑似不良症狀 待疫情趨緩儘速就醫
此外，跟孩子防疫宅在家，以身作則與孩子一起建立健康生活模式，讓全家人一起守護健康。臺北市政府衛生局黃世傑局長呼籲，平時在家也應對孩子細心觀察，若發現孩子有疑似視力、口腔等不良症狀，待疫情趨緩後，儘速至醫療院所診斷及檢查。
資料來源：健康醫療網 與孩子宅在家防疫 家長「以身作則」養成健康生活
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊