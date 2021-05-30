肯定篩檢作業簡化　蘇貞昌：持續檢討精進

行政院長蘇貞昌今（30）日上午9時於行政院召開防疫會議；蘇貞昌先聽取中央流行疫情指揮中心（CDC）指揮官、衛福部長陳時中針對今日疫情做整體報告，並肯定衛福部與行政團隊簡化篩檢作業、增加效率，大量消化地方未通報上傳個案，但仍須在作業程序上持續檢討與精進，減輕醫療行政的負擔，
記者劉育辰／綜合報導
2021-05-30 12:39:02
蘇貞昌在今日的防疫會議中，先是聽取陳時中針對今日疫情做的整體報告，蘇貞昌也肯定衛福部與行政院團隊對於篩檢作業的簡化，大大增加了地方醫療機構上傳篩檢結果的效率，大量消化前些日子因通報作業塞車的未上傳個案。但蘇貞昌仍請CDC繼續提出相關作業程序上的檢討與精進，減輕醫療行政的負擔，以提升整體的防疫成效。
會議中，內政部徐國勇部長也報告，他這幾天已接洽到願意提供作為集中檢疫所與防疫旅館的業者或民間團體，蘇貞昌指示負責防疫隔離處所量能的王必勝，就這些新增的集中檢疫所的硬體環境立即加以評估，並規劃進駐的防疫人員、服務人員所需人力，也請內政部配置必要的維護警力。
行政院發言人羅秉成表示，蘇貞昌在會議最後特別交代，下個月是疫苗施打的高峰期，請CDC協調各部會與地方政府、各醫療機構充分合作，預先做好施打處所、順序分配、流程說明等規劃作業，提升整體施打效率，儘早讓所有最前線的防疫人員，擁有足夠的防護力。
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