新一代國民老婆！9秒「我也是」影片爆紅 引網正反論戰
一支短短9秒的影片竟引來YouTuber、藝人爭相模仿！在YouTube上傳翻唱歌曲影片的163 braces（吳朵雲）日前po出一支9秒的「我也是」影片，因療癒、可愛的模樣引起網友熱烈討論，被網友稱作「超越國民初戀」、「新一代國民老婆」。
記者朱曼寧/綜合報導
2021-05-30 13:16:56
163 25日上傳一支標題「我也是」影片，她對著鏡頭說道：「你是不是也想給自己放一個長假？沒關係，我也是，OK？」最後抿嘴微笑，比出OK的手勢，讓網友瞬間融化，影片至今累計超過百萬點閱，留言湧入超過3500則，包括藝人韋禮安、百萬YouTuber啾啾鞋、阿滴、志祺、HowHow等人都爭相拍影片致敬，在YouTube屆可謂是掀起一陣風暴。
不僅YouTube推薦影片可以看到各種不同的「我也是」影片，知名論壇《Dcard》對163論度也頗高，有網友起底她是歌手李浩瑋的女朋友，也有網友發現163爆紅後，被指責蹭流量、長相神似臺灣性別平等運動者吳馨恩等，她疑似不滿酸民的惡意攻擊，在IG限時動態發出多篇生氣文，直言：「整天只會嘲笑別人，開玩笑就開完行，到底要開幾次，是夠了沒？」隨後關閉IG讓人擔憂，不過資深粉絲透露她以前就關過IG帳號很多次，希望其他人不要擔心。
其實163在「我也是」影片爆紅前，早已以翻唱累積不少人氣，這次的事件引起網友雙方論戰，有網友認為「帶起『我也是』風潮的人應該道歉吧！」、「酸民還有蹭仔應該要負些責任」、「她只是想要得到一份尊重」；也有網友表示「心理要強大一些」、「這也要生氣」，更有網友指出疫情嚴峻下，大家都很煩悶，不管是跟風拍影片的人或163，都沒有錯誤，「大家都只是在無聊的生活中找樂子！」
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