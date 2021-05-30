雙北4級兵推診斷與治療不符？精神醫：還是要回歸「2事」

國內疫情持續延燒，昨（29）日中央流行疫情指揮中心宣布又新增320例本土確診，另有校正回歸166例，總計493例。而面對嚴峻疫情，台北市也於今日做出四級警戒擴大管制的兵推演練，範圍包括商店停業、民眾限制外出、擴大交通管制等，預先做四級封城準備。對此，精神科醫師沈政男在臉書發表看法，直指「四級兵推根本診斷與治療不符」，他認為，還是要回歸到「精準疫調」與「確實隔離」。





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沈政男發文表示，日前有記者問他「有人說台灣防疫是世界最脆弱，疫情正在惡化，必須趕緊全國封城！」他直言「歹勢，去年新加坡在四月以前，舉國還相信『口罩無用論』，台灣卻已把口罩戴到九成人口以上了。這就是台灣比人家強，而且強很多的地方。盡信書不如無書，台灣人就是保有了前現代社會那種敏銳的直覺與靈活的調整能力，一下子就知道必須戴口罩，才能保護自己。」





▲台北市長柯文哲30日在封城兵推演練前致詞時表示，前一天晚上有資通訊產業的大老打電話給他，建議他在封城一事上應該更審慎。（圖／台北市政府提供）

沈政男指出，台灣接下來該傷腦筋的是，社區小群聚的圍堵，「你看在中南部，還有台北市的萬華以外區域，都陸續出現小群聚感染，雖然事件不多，但一個事件就可以炸出一、二十個案例，相當嚇人。你要把B.1.1.7從三位數新增壓到兩位數，並不困難，但，兩位數以後呢？歹勢，以此病毒的刁鑽頑強，真的很難封到密不透風。」





沈政男接著更提到，「有人說要靠疫苗，這是大錯特錯！你靠疫苗，可以輕易把新增案例壓到兩位數，但絕對無法清零。」他認為，「還是要回歸到精準疫調與確實隔離，雙北現在就必須開始進行。而不是做什麼四級兵推啦！根本診斷與治療不符。」（編輯：許苡晴）



