防疫做好做滿！中華男足出發科威特2022卡達世界盃資格賽

我是廣告 請繼續往下閱讀
面對國內與國際疫情仍未平歇，感謝衛福部、教育部以及醫療與學校團隊的師長，對於中華足協與代表隊全員本次從疫苗施打、賽前集訓、PCR核酸篩檢與行前衛教的支持。而為確保球員與協會組訓間的溝通與對話，本會方靖仁秘書長也與焦佳弘副秘書長於集訓期間數次與培訓選手進行參賽整備進度說明，從出征前、中、後等防疫計畫與措施，疫苗施打、PCR核酸檢測、防護衣物後勤準備，防疫險與職業運動員失能險等保障以及返國後居家檢疫隔離專屬飯店時安排體能教練進行遠端體能訓練等規劃。另外，為降低代表隊於航程與候機等待過程中之風險，本次中華足協同時也安排了部分航程的包機服務，讓所有代表台灣參賽的健兒們可以安心出國，專心作戰，平安歸來。
臨行前，總教練王家中表示感謝本次組訓與參賽協會的後勤支持與協調，讓他能夠專心且放心地備戰，本次賽事雖因疫情關係在陣容上以國內球員為主，但對於願意接受徵召配合代表隊集訓與出征的選手們以及母隊的支持非常感激。
原擬徵召U19國家隊表現不錯的岳明峰，則是臨時因個人健康因素無法前往，雖然非常可惜，但是在全球疫情肆虐的此時，能夠平安健康出賽才是最重要的事。無論如何，個人及教練團隊會盡最大努力備戰，也相信這批球員們能夠踢出優質的內容，替國人帶來一些正向的能量，更期待他們的表現。
隊長吳俊青也表示對於後勤支援完善，讓大家能夠無後顧之憂備戰的肯定，出國征戰本來就是辛苦的事情，但專業運動員必須克服一切，在場上拿出最好的表現，就是對於在這過程中協助我們的人還有球迷們最大的回報。而談到擔不擔心疫情狀況，俊青表示，疫苗也打了，整趟行程也規劃得很安全且完善，專心備戰比賽是目前最大的任務。
國家隊後衛陳庭揚表示距離上次踢國際賽已經是一年多前的事了，感覺這次就像重新來過一樣，不管面對什麼對手，一樣會拚戰到最後一刻。看到這次出國的物資加上防疫物資比上次多出一倍以上有嚇到，但為了安心征戰，該帶的都會帶齊。
而陣中年紀最小來自花蓮高中的梁孟昕很靦腆地說想不到自己會被選到，但感覺很期待，自己高中的學長吳彥澍當初也是在這個年紀被選上國家隊，現在已經是航源FC的主力球員，在本次集訓過程中，也覺得自己的觀念跟心態又提升了許多，假如有機會上場，一定要好好把握機會，吸收經驗。
2022卡達世界盃資格賽－中華男子足球代表隊23人名單
總教練 王家中
球員
背號 姓名 所屬母球隊
1 潘文傑 臺南市台灣鋼鐵足球隊
2 王睿 台中FUTURO
3 陳庭揚 台中FUTURO
4 梁孟昕 國立花蓮高級中學
5 程昊 臺南市台灣鋼鐵足球隊
6 陳威全 臺南市台灣鋼鐵足球隊
7 林明偉 航源足球俱樂部
8 蔡立靖 旅外自由球員
9 李茂 台中FUTURO
10 徐翊 航源足球俱樂部
11 吳俊青 臺南市台灣鋼鐵足球隊
12 蔡孟辰 ACA
13 林昌倫 台灣電力公司足球隊
14 陳昭安 台灣電力公司足球隊
15 高偉傑 台灣電力公司足球隊
16 小森由貴 台中FUTURO
17 許恆賓 台中FUTURO
18 段昍 台中FUTURO
19 涂紹捷 ACA
20 白劭宇 北市大同足球俱樂部
21 謝朋龍 銘傳大學
22 陳瑞杰 臺南市台灣鋼鐵足球隊
23 施信安 北市大同足球俱樂部
目前B組戰績
B組排名 隊伍 已賽 勝 和 負 進球 失球 淨勝球 積分
1 澳洲 4 4 0 0 16 1 15 12
2 科威特 5 3 1 1 17 3 14 10
3 約旦 5 3 1 1 10 2 8 10
4 尼泊爾 5 1 0 4 2 16 -14 3
5 中華台北 5 0 0 5 2 25 -23 0
先前對戰
2019.09.05(四) 中華台北 1:2 約旦 @台北田徑場
2019.09.10(二) 中華台北 0:2 尼泊爾 @台北田徑場
2019.10.15(二) 中華台北 1:7 澳洲 @高雄國家體育場
2019.11.14(四) 科威特 9:0 中華台北 @科威特競技俱樂部體育場
2019.11.19(二) 約旦 5:0 中華台北 @安曼阿卜杜拉國王體育場
因應國際COVID-19疫情，B組剩餘場次將於科威特採集中管理賽制辦理
台灣時間2021.06.04(五)00:00 尼泊爾 vs 中華台北 @賈貝爾·阿爾-阿赫邁德國際體育場
台灣時間2021.06.08(二)03:00 澳洲 vs 中華台北 @賈貝爾·阿爾-阿赫邁德國際體育場
台灣時間2021.06.16(三)開踢時間待定 中華台北 vs 科威特 @場地待定