星級飯店大廚手藝　實惠餐盒、精緻套餐在家享用

國內防疫政策升級，各縣市政府皆已對餐飲業下達內用禁令，外帶美食盛況卻也應運而生。高雄萬豪酒店推出17款多國口味的美味餐盒；麗尊酒店推出「防疫市集」主打多款百元以下、高CP值的主廚嚴選餐盒；另外，福容大飯店、義大皇家酒店、義大天悅飯店也都有餐盒、套餐推出，實惠價格就能品嚐星級飯店大廚手藝。





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▲高雄萬豪酒店旗下五家餐廳推出餐盒及豐盛合菜。（圖／高雄萬豪酒店提供）

× ▲高雄萬豪酒店旗下五家餐廳推出餐盒及豐盛合菜。（圖／高雄萬豪酒店提供）

▲麗尊酒店「防疫市集」主打多款百元以下、高CP值的主廚嚴選餐盒。（圖／麗尊酒店提供）

× ▲麗尊酒店「防疫市集」主打多款百元以下、高CP值的主廚嚴選餐盒。（圖／麗尊酒店提供）

▲福容高雄店特別推出小資族套餐、樂活家庭四人套餐等。（圖／福容高雄店提供）

× ▲福容高雄店特別推出小資族套餐、樂活家庭四人套餐等。（圖／福容高雄店提供）

▲義大皇家酒店有中式、和風等多款美味餐盒可選擇。（圖／義大皇家酒店提供）

× ▲義大皇家酒店有中式、和風等多款美味餐盒可選擇。（圖／義大皇家酒店提供）

義大天悅飯店有印式、義式、日系與傳統台式口味等9款便當，要讓消費者在防疫期間，也能在家進行「味蕾類出國」的美味行程。每日午、晚餐限量供應，需於前一日晚間8點前預訂，高雄市區不分距離，單次訂購30盒以上，即可享有免費外送服務。



