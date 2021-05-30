星級飯店大廚手藝　實惠餐盒、精緻套餐在家享用

國內防疫政策升級，各縣市政府皆已對餐飲業下達內用禁令，外帶美食盛況卻也應運而生。高雄萬豪酒店推出17款多國口味的美味餐盒；麗尊酒店推出「防疫市集」主打多款百元以下、高CP值的主廚嚴選餐盒；另外，福容大飯店、義大皇家酒店、義大天悅飯店也都有餐盒、套餐推出，實惠價格就能品嚐星級飯店大廚手藝。
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高雄萬豪酒店旗下五家餐廳推出餐盒及豐盛合菜。走日式懷石料理風的「京樂餐廳」有炙燒北海散壽司便當；「皇饕牛排鐵板燒」皇饕海鮮佐龍蝦醬汁，特製亞洲香料飯配上季節鮮魚、鮮蝦、淡菜、扇貝，附上油封鴨沙拉及多種甜點；「京翠港式飲茶餐廳」有蜜汁叉燒飯、經典燒臘三寶飯等；另外飯店也推出豐盛合菜，12道餐點及2道湯品可依人數自由搭配。可撥打訂購專線，並統一於酒店一樓大廳入口處櫃台領取。
高雄麗尊酒店於飯店車道迴廊推出「防疫市集」，飯店旗下餐飲品牌芙悅軒港式飲茶的經典港式點心、木櫃工廠創意鍋物的個人獨享鍋等。主廚嚴選餐盒每個不到百元；獨享鍋則包含特級肉品、小農食蔬及嚴選火鍋料。目前更推出網路預約取餐及外送服務。也推出「麗尊挺醫護 暖心方案」，凡醫護人員至防疫市集購買外帶便當，出示工作證，購買一份便當即贈主廚精選湯品乙碗。
因應防疫宅食商機夯，福容高雄店特別推出小資族套餐、樂活家庭四人套餐，套餐內容皆包含了精緻港點、廚師手路菜等精美料理。還有「真空冷凍料理包三件組」，包含紅燒牛腩、蔥薑樹子虱目魚肚、香筍素烤麩三個選項可任選，一次訂購5組就免宅配運費。
義大皇家酒店的皇樓中餐廳，包括港點、經典粵菜、煲仔料理等菜單上數十款經典菜餚，可現點現做外帶回家，點餐滿額更可享有片皮鴨特價，及加贈干貝炒飯、咕咾肉、甚至是明蝦球等招牌菜色的優惠；美味餐盒可選擇「秘製獅子頭飯」等4款中式餐盒、「日式壽司便當」等和風便當也有4款；喜愛西式美食則有義大利餐廳「紅白綠」自選套餐，包含義大利麵、燉飯、披薩、甜點等美食。
義大天悅飯店有印式、義式、日系與傳統台式口味等9款便當，要讓消費者在防疫期間，也能在家進行「味蕾類出國」的美味行程。每日午、晚餐限量供應，需於前一日晚間8點前預訂，高雄市區不分距離，單次訂購30盒以上，即可享有免費外送服務。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。