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高雄3天打完AZ疫苗　邱俊憲：勿忽視實際施打能量與效率

▲110年5月29日高雄市COVID-19疫苗接種進度。（圖／高市衛生局提供）
▲110年5月29日高雄市COVID-19疫苗接種進度。（圖／高市衛生局提供）

記者郭凱杰/高雄報導

2021-05-30 14:08:53

「高雄市是全國最迅速打完這批疫苗的城市，能親身體驗縝密規劃下的行動，當下非常感動，也感謝」。看到家醫科醫師李佳燕的臉書PO文，高雄市議員邱俊憲也PO文表示，高雄將在今(30)日（第3天）完成2萬1千劑施打，，除了爭搶疫苗配額，請勿忽視各地實際施打疫苗的能量與效率！

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▲5月28日各地AZ疫苗施打統計。（圖／衛福部疾管署提供）
▲5月28日各地AZ疫苗施打統計。（圖／衛福部疾管署提供）
邱俊憲也說，實際上高雄造冊需求疫苗是超過三萬劑。相信具體的施打進度，是證明地方政府實際需求狀況的鐵證！邱俊憲強調，疫苗總數量目前的確不足，但第一線防疫面對風險是不分南北的，提高各地醫療能量防護能力，亦是在確保各地面對疫情侵襲時，可能需要的醫療聯防戰力。

邱俊憲指出，這幾天，高雄一直被說疫苗拿太多，台中市長盧秀燕更點名高雄拿太多，她還信誓旦旦說：「現在每天都在和病毒賽跑，疫苗早打一天，就早跑贏病毒一天，全民都應注射疫苗.....」。但根據CDC正式統計，這一波大家搶著要的疫苗，台中市施打數量是六都最少！

至於新北市，邱俊憲表示，根據統計，這次配發給新北市的1萬8千劑疫苗，除了第一天的5502人次外，新北市施打疫苗卻是週休二日，週六僅部分醫療院所開放共施打73人次，今天（30日）適逢週日未開放施打。在6月1日中央撥補第二批26萬劑AZ疫苗前，新北市在5月31日仍有超過一萬劑的疫苗可供施打。

邱俊憲強調，反觀被責難疫苗拿太多的高雄，在第一天施打的數量，是高過於台中的2倍，1天半內，更是完成13600多劑疫苗的接種，把中央分配給高雄的2萬1千劑完成了65%，今天第三天將可打完2萬1千劑，「高雄是努力希望能在下波疫苗撥補前，能夠盡力全數施打在第一線的防疫人員。」

邱俊憲也反問說，「高雄的疫苗真的有多拿嗎？實際上高雄造冊需求疫苗是超過3萬劑。相信，具體的施打進度，是證明地方政府實際需求狀況的鐵證！」

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