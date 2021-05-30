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距離昆明不到100公里！雲南15頭野象大家庭集體北遷

▲中國當地專家表示，亞洲象的個性溫馴，不會主動攻擊人類，但是人為的驅趕或驚嚇是會讓大象感到緊張、害怕造成危險。（圖／翻攝自央視新聞）
▲中國當地專家表示，亞洲象的個性溫馴，不會主動攻擊人類，但是人為的驅趕或驚嚇是會讓大象感到緊張、害怕造成危險。（圖／翻攝自央視新聞）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-05-30 14:09:25

中國雲南省玉溪市、紅河哈尼族彝族自治州（紅河州）近期有10幾頭亞洲象集體往北方遷徙，引起各界關注。這批亞洲象群白日在田野間覓食，夜間就在街道上閒晃，昨（29）日15亞洲象已經抵達玉溪市紅塔區，距離昆明不到100公里。當地生物專家擔憂，由於象群中有數隻小象，母象可能會基於保護幼崽出現攻擊行為，呼籲民眾不要試圖接近。

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綜合中國媒體報導，這些亞洲象原本生活於西雙版納國家級自然保護區內，4月16日17頭亞洲象從普洱市墨江縣遷徙至玉溪市元江縣；有2頭年紀較長的大象在路途中脫隊，返回西雙版納；至5月16日，15頭大象抵達紅河州石屏縣寶秀鎮，象群由成年雌象6頭、雄象3頭、亞成體象3頭、幼象3頭所组成。

5月25日，象群中其中一頭小象吃了200斤民眾儲放的酒糟，居然因此宿醉落單，獨自一隻象在田野裡吃菜，一直到晚上才找到爸媽。5月26日晚間，象群進入峨山縣雙江街道，距離縣城只有300公尺的距離；5月27日晚間，其中6頭大象闖入一家汽車銷售店，把車店裡儲存的2噸水都喝乾了，然後跑到隔壁農家吃菜。

▲白天躲在森林裡休息的大象。（圖／翻攝自澎湃新聞）
▲白天躲在森林裡休息的大象。（圖／翻攝自澎湃新聞）
大象遷徙的程中，經過許多農田覓食、飲水，有部分農家圈養的豬隻被騷擾（但未受傷），城鎮內只少47輛汽車被大象移動，所幸目前象群並未造成任何人員傷亡。但中國政府也擔憂象群步步接近民眾生活的範圍，可能造成雙方的危險，國家林草局已經派出5名專家至雲南省商討象群北遷相關措施。

▲（圖／翻攝自澎湃新聞）
▲在鄰近人類居住範圍的樹林間活動的亞洲象群。（圖／翻攝自央視新聞）
雲南省各地公安、林草局和森林消防總隊等多個部門合作，利用紅外線無人機，於當地進行象群的搜尋與追蹤工作。雲南省聯合指揮部也通知象群遷徙路徑附近的民眾做好撤離和防備，確保人身和財產的安全。

中國《央視》報導，這群雲南野象昨（29）晚已經到了玉溪市紅塔區，距離昆明城區已經不到100公里。雲南昆明今年10月剛好將舉辦聯合國《生物多樣性公約》第15次締約方大會（COP15），亞洲象是中國國家一級重點保護野生動物，中國政府如何應對這些貴客受到各界矚目。

▲（圖／翻攝自澎湃新聞）
▲在樹林間活動的亞洲象群。（圖／翻攝自澎湃新聞）
 

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